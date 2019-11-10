هنتغدى ايه .. طاجن عكاوي بالبصل على طريقة الشيف الشربيني.. والحلو جلاش بالمهلبية

تعتبر وجبة الغداء من أكثر الوجبات الرئيسية الهامة، ومع تكرار كثير من الأكلات يمكن لبعض الأشخاص أن يشعروا بالملل، مما يجعل الأمهات في الحاجة للبعض الوصفات الجديدة، لذلك نقدم لكي طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل على طريقة الشيف الشربيني، ولتكن وجبة الغداء متكاملة سنقدم مقادير وطريقة عمل جلاش بالمهلبية.





مقادير طاجن عكاوي بالبصل:



-عكاوي

- بصل

-ثوم

- زعتر

- جزر

- كرفس

- جوزة الطيب

-حبهان

- طماطم

-بهارات ورق لورا ملح وفلفل

- زيت

-فلفل حار

- مرقة





طريقة تحضير طاجن العكاوي :



يقطع البصل و ثم يشوح فى طاسة مع زيت



* يفرم الثوم مع الجزر و الفلفل الحار و الكرفس فى الكبة



* يضاف الى البصل جوزة الطيب و زعتر و بهارات و حبهان ورق لورى و مكعب مرقة



* تحمر قطع العكاوى فى زيت من كل الجوانب و يضاف اليها خليط الجزر



* تفرم الطماطم و تضاف الى العكاوى مع البصل



* يترك الخليط على النار حتى تتجانس المكونات تماما



* يوضع الخليط في طاجن من الفخار و بعدها يوضع الطاجن في الفرن حتي تكتمل النضج



مقادير المهلبية :-



-جلاش

-مهلبية

-فستق مجروش

-شربات

-لبن

-بيض

-زبدة





طريقة تحضير الجلاش بالمهلبية :



* تخلط المهلبية بالفستق للحصول على الحشوة



* في وعاء الفرن توضع طبقة من الجلاش



* ثم تدهن بالزبدة



* وتكرر 4 طبقات من الجلاش والزبدة



* ثم تضاف الحشوة



* وتغطى بأربع طبقات من الجلاش والزبدة



* تدخل الفرن 10 دقائق



* تخرج وتسقى ببيض مخفوق مع لبن



* ثم تدخل الفرن 10 دقائق أخرى



* ثم تسقى بالشربات