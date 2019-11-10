شوقي غريب: مباراة غانا هدف رئيسي للصعود للدور الثاني

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن مباراة غانا مهمة في مشوار الفراعنة، حيث أنه فريق مميز ولاعبيهم يستطيعون الاستحواذ على الكرة.



وتابع: درسنا غانا جيدا ونعلم نقاط القوة والضعف في الفريق وهي هدف رئيسي للصعود للدور الثاني.



وأشار غريب إلى أن المنتخب تعرض لبعض الإصابات من البداية كانت خارجة عن إرادتنا والجميع يمثل قوة للفراعنة الشباب، ولكن أتمنى عدم التأثير في الملعب.



وأضاف غريب أن العناصر التي أصيبت كانت في الجانب الهجومي وبالتالي استراتيجية المنتخب في الملعب ستتغير والهدف في النهاية هو الفوز.



وفاز منتخبنا الأوليمبي، على مالي في افتتاح بطولة كأس الأمم بهدف دون رد ويستعد لمواجهة غانا غدا الاثنين أمام غانا في المباراة التي ستقام في الثامنة مساء باستاد القاهرة.

