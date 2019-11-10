شوقي غريب: البطولات على ملعبنا صعبة.. والدليل 2008 و2010

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن البطولة بالنسبة للدول المستضيفة تكون صعبة وتكون اكثر ضغطا، لان الفريق الضيف مطالب بالفوز وتحقيق اللقب، مؤكدا ان بطولة 2008 و2010 للمنتخب الاول بغانا وانجولا فاز بها الفراعنة باللقب بأداء اكثر من رائع عن بطولة 2006.



وتستعد مصر لمواجهة غانا في الثامنة مساء غدا الاثنين بالجولة الثانية لطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.



ويقع المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب فى لمجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.



وفاز منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حاليًا، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة، ثم مالي فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.



