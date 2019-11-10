AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوقي غريب: البطولات على ملعبنا صعبة.. والدليل 2008 و2010

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:50 م
شوقى غريب
شوقى غريب
Advertisements
يسري غازي
أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن البطولة بالنسبة للدول المستضيفة تكون صعبة وتكون اكثر ضغطا، لان الفريق الضيف مطالب بالفوز وتحقيق اللقب، مؤكدا ان بطولة 2008 و2010 للمنتخب الاول بغانا وانجولا فاز بها الفراعنة باللقب بأداء اكثر من رائع عن بطولة 2006.

وتستعد مصر لمواجهة غانا في الثامنة مساء غدا الاثنين بالجولة الثانية لطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.

ويقع المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب فى لمجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.

وفاز منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حاليًا، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة، ثم مالي فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء عن أمم أفريقيا.. الشيخ طه: نمتلك عوامل العبور لـ طوكيو.. رضا عبدالعال: فرصة العمر.. ورمضان صبحي يؤكد: جاهزون

صلاح محسن مفتاح هجوم المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الإفريقية.. فيديو

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

منتخب مصر الأوليمبى يتدرب على ملعب بتروسبورت استعدادا لـ غانا

ناصر ماهر يخضع لإجراء أشعة على الكتف لتحديد موقفه

مصطفى محمد يكشف عن طموحاته مع المنتخب الأوليمبي

ترشيحاتنا

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

بعد موت هيثم أحمد زكي.. ريهام سعيد: بلاش تزعلوا بعض

الأرصاد: اليوم 10 درجات انخفاضا فى حرارة الجو ليلا.. فيديو

مدرب غانا: مواجهة منتخب مصر لن تكون سهلة.. وهذا أخطر لاعب بـ الفراعنة

مانشستر سيتي يبحث عن إنجاز غائب منذ 82 عاما أمام ليفربول

بعد إصابة ويل سميث به.. معلومات عن سرطان القولون والوقاية منه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بجميع السيارات الزيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

بسبب صورة.. حقيقة خضوع الأميرة كيت ميدلتون لعملية تجميل

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل