خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت..و5 ديسمبر موعد إعلان اكتتاب أرامكو .. أهم عناوين الصحف السعودية

السفارة السعودية تدعو إلى الابتعاد عن حرائق أستراليا

اتفاقية مثيرة للشكوك بين قطر والصومال

السيستاني يدعو الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المواطنين..وعودة الهدوء إلى الساحات والطلاب إلى المدارس

مفتي لبنان يدعو إلى تشكيل حكومة كفاءات

إعصار "بلبل" يضرب الخط الساحلي للهند وبنجلاديش

الخارجية اليمنية تستأنف نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن





اهتمت الصحف السعودية الصادرة اليوم بعدد من القضايا المحلية والعربية، كان على رأسها رسالة أمير الكويت لخادم الحرمين، علاوة على أنباء المظاهرات في العراق ولبنان.









قالت صحيفة الوطن السعودية، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تسلم رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز له.





ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله خادم الحرمين تحياته وتقديره لأمير الكويت.









ونقلت الوطن تحذير السفارة السعودية في أستراليا، والتي قالت إنها حذرت الطلاب والمواطنين السعوديين الموجودين في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند بأستراليا، من الاقتراب من المناطق التي تجتاحها الحرائق، ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن.





وأعلنت السلطات الأسترالية وفاة شخصين، وفقدان 7 أشخاص، وتدمير أكثر من 100 منزل جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق شاسعة من ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وتم إبلاغ المواطنين بإجلاء منازلهم في المناطق المعرضة للحرائق.





وعن قطر، فقد أبدت الوطن شكوكها حول صفقة بين قطر والصومال في تقريرٍ لها. قالت الصحيفة إنه قد اتهم سياسيون صوماليون قطر بمحاولة التجسس على بلادهم ودول المنطقة وتعقب معارضي الحكومة عبر إبرام الدوحة اتفاقية تعاون غامضة في مجال الاتصالات مع الحكومة الصومالية، تتعلق باستخدام قمر صناعي تركي، وتتضمن إدراج وتضمين متبادل للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية.





ومن العراق، فقد دعا المرجع الديني في العراق علي السيستاني الحكومة إلى عدم المماطلة والتسويف والاستجابة إلى مطالب المواطنين وفق خارطة طريق يتفق عليها، تنفّذ في مدة زمنية محددة.









وقال السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء: إن قوات الأمن العراقية تتحمل المسؤولية الأساسية عن تأمين الاحتجاجات والحفاظ على السلمية، مؤكدًا إدانته للتعرض للمتظاهرين السلميين، واحترام إرادتهم ومطالبهم، محذرا من استغلال الاضطرابات من جانب قوى داخلية وخارجية تسعى للإضرار بالعراق.









و دخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية أسبوعها الثالث، بينما أبلغت مصادر أن نحو عشرة متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين خلال مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في البصرة وبغداد.













ومن لبنان، ومع تواصل المظاهرات لليوم 25 على التوالي، دعى قبلها مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، إلى الاستجابة لمطالب الشعب وتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، وتنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وقال دريان في رسالة إلى اللبنانيين «آن الأوان للاستجابة لمطالب الشعب وإرادته الوطنية الحرة، العابرة للطوائف والأحزاب، والمناطق، بعد ما استطاع الحراك الشعبي أن يوحد اللبنانيين على الطريق الصحيح، وأن يجمعهم في ساحة واحدة، هي ساحة الوطن، آن الآوان ليستعيد الشعب ثقته بالدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية». و

على صعيد متصل، أغلقت محطات وقود عدة، أمس، أبوابها في لبنان مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأميركي وسط وضع اقتصادي متأزم واستمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية، ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحدّ من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين أمام الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد منذ 17 أكتوبر.









وقالت صحيفة الرياض، إنه قد ضرب إعصار بلبل المناطق الساحلية بشرق الهند وجنوب بنغلاديش خلال الليل مما أودى بحياة ثلاثة أشخاص وإجبار عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم. وقد أدى الإعصار لهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح بسرعة تصل 120 كيلومترًا في الساعة بعدما ضرب أكبر غابات المانجروف في العالم بين بنغلاديش والهند على ساحل خليج البنغال.





ولقى شخص حتفه في الهند إثر سقوط شجرة عليه في كولكاتا عاصمة ولاية بنغال الغربية، بحسب ما قالته الشرطة. ولقى شخص آخر حتفه في ولاية أوديشا إثر انهيار حائط. وفي بنغلاديش ، أودى الإعصار بحياة شخص عقب سقوط شجرة على منزله. وأجلت الدولتان مئات الآلاف من سكان المناطق الساحلية إلى أماكن آمنه قبل وصول الإعصار كإجراء احترازي. وقد أجلت بنغلاديش أكثر من 300 ألف شخص، في حين نقلت الهند نحو 125 ألف شخص معظمهم من ولاية البنغال الغربية.









وعن أرامكو، قالت صحيفة الرياض، انه قد أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» أمس نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهمها في السوق السعودية «تداول»، بعد أن وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق السعودي.





ويستهدف الاكتتاب المؤسسات المكتتبة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة.





كما يشمل الاكتتاب المكتتبين الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر - وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة.





وطرح ما يصل إلى 0.5 % من الأسهم للمستثمرين الأفراد.. والحد الأدنى للاكتتاب عشرة أسهم





وأشارت إلى أنه سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي يتم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة المشاركة فعليًا في عملية بناء سجل الأوامر من قبل المساهم البائع وأرامكو السعودية وفقًا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين / المنسقين الرئيسين.





ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتب الفرد 10 أسهم، ولا يوجد حد أعلى لاكتتاب المكتتب الفرد، إذ يمكنه الاكتتاب بأي عدد من الأسهم، ولكن بمضاعفات الرقم 10، وسيتم تحديد النطاق السعري في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.





وعن اليمن، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداءً من اليوم الأحد.





وقالت في بيان لها بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض.





وقالت صحيفة اليوم، إنه قد قتلت قوات الأمن تسعة من حركة طالبان، من بينهم قاض ظل بالحركة وقائد ما تسمى بـ"الوحدة الحمراء" بالجماعة خلال اشتباك بإقليم فارياب، شمال أفغانستان.وقال بيان صدر عن فيلق "شاهين 209" إن قوات الأمن قتلت قاض ظل بطالبان بمنطقة "أندخوي" وقائد الوحدة الحمراء لطالبان.





أخيرًا من العراق، قالت اليوم، إنه قد ساد الهدوء في ساحات التظاهر بالعراق في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد، فيما عاودت المدارس العراقية فتح أبوابها من أجل انتظام الدوام الرسمي بعد توقف دام نحو أسبوعين.





يأتي الهدوء بعد اضطرابات شهدتها بغداد أمس، عندما فتحت القوات العراقية النار واستخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. ووفقا لشهود عيان فإن هذا أوقع عشرة قتلى وعشرات المصابين.



