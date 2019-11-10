المولد النبوي الشريف بثقافة شمال سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ أنشطتها الثقافية والفنية بشمال سيناء، حيث نفذت الإدارة العامة للدراسات والبحوث محاضرة بثقافة القرية بعنوان "محمد نبي الإنسانية" حاضرها الشيخ هاني محمد حيث تم تنفيذها بقرية السادات التابعة لمركز ومدينة بئر العبد.



وتحدث خلالها عن حياة سيدنا النبي ومواقف من حياته في ذكرى ميلاده وبعض المعجزات حيث كان تظله الغمامة وقصة الهجرة النبوية ومعجزاته في الغار حيث العنكبوت والحمامة وكيف نصره أصحابه في هجرته ودور أهل المدينة في نصرة أخوانهم المهاجرين حيث ضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والإيثار على النفس في أعز ما يملك الإنسان ماله وأهله.



وقد أقيمت على هامشها مسابقة ثقافية للحضور حيث تنافس الحضور في الإجابة على الأسئلة وتم توزيع الجوائز على الإجابات الصحيحة.