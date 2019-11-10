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أخبار البلد

نائب السفير البريطاني يضع إكليلا من الورد علي مقابر الكومنولث.. صور

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:51 م
جانب من وضع الورود
جانب من وضع الورود
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محمود نوفل
قام نائب السفير البريطاني بالقاهرة نائب السفير البريطاني بالقاهرة بوضع إكليل من الورد في مقابر الكومنولث بهليوبوليس وذلك في ذكر الحرب العالمية الأولى.

الحرب العالمية الأولى، هي الحرب العُظمى، التي نشبت بدايةً في أوروبا من 28 يوليو 1914 وانتهت في 11 نوفمبر 1918. وصفت وقت حدوثها ب"الحرب التي ستنهي كل الحروب"، حيث تم جمع أكثر من 70 مليون فرد عسكري، 60 مليون منهم أوربيين، للمشاركة في واحدة من أكبر الحروب في التاريخ.

و لقي أكثر من تسعة ملايين مقاتل وسبعة ملايين مدني مصرعهم نتيجة الحرب، حيث تعتبر أيضًا عامل مساهم في عدد من جرائم الإبادة الجماعية والإنفلونزا الأسبانية عام 1918،والذي تسبب في ما بين 50 و 100 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

وتعد الحرب العالمية الاولي أحد أعنف صراعات في التاريخ، وتسببت في التمهيد لتغييرات سياسية كبيرة تضمنت ثورات 1917–1923 في العديد من الدول المشتركة.
نائب السفير البريطاني يضع إكليلا من الورد علي مقابر الكومنولث.. صور
نائب السفير البريطاني يضع إكليلا من الورد علي مقابر الكومنولث.. صور
نائب السفير البريطاني يضع إكليلا من الورد علي مقابر الكومنولث.. صور
نائب السفير البريطاني يضع إكليلا من الورد علي مقابر الكومنولث.. صور
نائب السفير البريطاني يضع إكليلا من الورد علي مقابر الكومنولث.. صور
نائب السفير البريطاني يضع إكليلا من الورد علي مقابر الكومنولث.. صور
نائب السفير البريطاني يضع إكليلا من الورد علي مقابر الكومنولث.. صور
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