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توك شو

بحوث البساتين: تصدير مليون و800 ألف طن موالح العام الماضي.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:06 م
الموالح
الموالح
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آيات أحمد
قال الدكتور وليد فؤاد، الأستاذ بمعهد بحوث البساتين، إن مصر صدرت 350 ألف طن طماطم، بينما الموالح فتم تصدير مليون و800 ألف طن فى العام الماضى، لافتًا إلى أن اليوم 10 نوفمبر هو أول يوم فى الموسم الجديد لتصدير الموالح لهذا العام، والمستهدف زيادة الصادرات فى الموالح.

وأضاف الدكتور وليد فؤاد، خلال حديثه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أن الموالح هى أكثر المنتجات الزراعية تصديرًا، مشيرًا إلى أن المنافسين فى مجال تصدير الموالح هما إسبانيا وتركيا ولديهما مشكلات فى إنتاج الموالح هذا العام بسبب التغيرات المناخية.

وتابع أن تركيا وإسبانيا لديها نقص فى محصول الموالح بنسبة 20% لهذا العام، موضحًا أن مصر تصدر الفراولة والبطاطس بكميات كبيرة جدًا، بالإضافة إلى الرمان.

وأكد أن مصر تصدر المحاصيل الزراعية كل عام بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن العام الماضى شهد زيادة بنسبة 12% فى تصدير المنتجات الزراعية.
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