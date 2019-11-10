بعد اختراق جهاز أمازون.. جائزة مالية كبيرة لهاكرز ببرنامج مكافآت الثغرات

شهدت مسابقة القرصنة السنوية "Pwn2Own"، فوز باحثين أمنيين كأفضل القراصنة بعد تطوير واختبار العديد من عمليات القرصنة البارزة، وذلك بعد اختراق جهاز المساعدة المنزلية من أمازون"Echo"، وفقا لما ذكره موقع "threat post".

وحصل فريق Fluoroacetate المكون من الباحثين أمات كاما وريتشارد تشو، على لقب Master of Pwn للعام الثالث على التوالي وجائزة مالية قدرها 60,000 دولار أمريكي في برنامج مكافآت الثغرات، وذلك بعد تمكنهما من استغلال ثغرة في الإصدار الأحدث من أجهزة Echo Show 5، وهو جهاز مساعدة منزلي مزود بكاميرا ويدعم مساعد أمازون الرقمي Alexa.

الذي يجمع # Pwn2Own طوكيو 2019 من نهايته. مبروك ل fluoroacetate على الدفاع عن سيدهم الملكية PWN بنجاح. في غضون يومين، وحقق $ 195،000 لأبحاثهم. مبروك! pic.twitter.com/q5OezDzqzY - مبادرة يوم الصفر (thezdi) 7 نوفمبر 2019

وقال "برايان جورنك" مدير مبادرة Zero Day التابعة لشركة أمن المعلومات Trend Micro، والتي تقيم مسابقة Pwn2Own: "إن الباحثين وجدا أن الجهاز يستخدم إصدارًا أقدم من Chromium، أبرز مشاريع المتصفحات المفتوحة المصدر من جوجل، وفيه ثغرة سمحت لهما بالسيطرة الكاملة على الجهاز عند الاتصال عن طريق شبكة واي فاي مشبوهة".وقالت شركة أمازون: "إننا نحقق في هذا البحث وسنتخذ الخطوات المناسبة لحماية أجهزتنا استنادًا إلى عملية الاختراق، لإصلاح الثغرة الأمنية".يذكر أن جهاز أمازون Echo Show 5، لم يكن الجهاز الوحيد الذي يحاول الباحثان اختراقه في المسابقة، حيث تضمنت جهودهم اختراق التلفزيون الذكي Sony X800G، وتلفزيون Samsung Q60 الذكي، وأخيرًا حوّل الفريق انتباههم إلى الهواتف المحمولة في محاولة لاختراق نظام Samsung Galaxy S10.