AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد اختراق جهاز أمازون.. جائزة مالية كبيرة لهاكرز ببرنامج مكافآت الثغرات

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:01 م
Pwn2Own
Pwn2Own
Advertisements
شيماء عبد المنعم
شهدت مسابقة القرصنة السنوية "Pwn2Own"، فوز باحثين أمنيين كأفضل القراصنة بعد تطوير واختبار العديد من عمليات القرصنة البارزة، وذلك بعد اختراق جهاز المساعدة المنزلية من أمازون"Echo"، وفقا لما ذكره موقع "threat post".

وحصل فريق Fluoroacetate المكون من الباحثين أمات كاما وريتشارد تشو، على لقب Master of Pwn للعام الثالث على التوالي وجائزة مالية قدرها 60,000 دولار أمريكي في برنامج مكافآت الثغرات، وذلك بعد تمكنهما من استغلال ثغرة في الإصدار الأحدث من أجهزة Echo Show 5، وهو جهاز مساعدة منزلي مزود بكاميرا ويدعم مساعد أمازون الرقمي Alexa.

وقال "برايان جورنك" مدير مبادرة Zero Day التابعة لشركة أمن المعلومات Trend Micro، والتي تقيم مسابقة Pwn2Own: "إن الباحثين وجدا أن الجهاز يستخدم إصدارًا أقدم من Chromium، أبرز مشاريع المتصفحات المفتوحة المصدر من جوجل، وفيه ثغرة سمحت لهما بالسيطرة الكاملة على الجهاز عند الاتصال عن طريق شبكة واي فاي مشبوهة".

وقالت شركة أمازون: "إننا نحقق في هذا البحث وسنتخذ الخطوات المناسبة لحماية أجهزتنا استنادًا إلى عملية الاختراق، لإصلاح الثغرة الأمنية".

يذكر أن جهاز أمازون Echo Show 5، لم يكن الجهاز الوحيد الذي يحاول الباحثان اختراقه في المسابقة، حيث تضمنت جهودهم اختراق التلفزيون الذكي Sony X800G، وتلفزيون Samsung Q60 الذكي، وأخيرًا حوّل الفريق انتباههم إلى الهواتف المحمولة في محاولة لاختراق نظام Samsung Galaxy S10.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاك للخصوصية.. Smart TV يتجسس على منازل مستخدميه

5 اختراقات حديثة.. تعرض هاتفك الذكي للخطر

سامسونج تضيف ميزة سرية في هاتف Galaxy S11

جوجل تحذر: شركة إسرائيلية تتجسس على هذه الهواتف

ثغرة أمنية خطيرة تحول Alexa و Google Home إلى أداة تجسس

جني أموال وتجسس.. تطبيقات جوجل بلاي تحتوي على برامج خبيثة

ترشيحاتنا

بدخل شهرى 1300 جنيه.. كيف تشترى شقة فى الإعلان ال12 لوزارة الإسكان

بعد رحيل هيثم أحمد ذكى.. روجينا توجه رسالة مؤثرة لزوجها

الدوري الإنجليزي.. 9 نجوم يغيبون عن قمة ليفربول ومانشستر سيتي

فيديوجراف| مُشاهد ينقذ مذيعة من مرض على الهواء

إطلالة جذابة لـ أنغام فى آخر ظهور لها

كيف يمر الوقت على الموتى.. الشيخ الشعراوي يثبت بالأدلة عذاب القبر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحدى وزنها.. موديل تبتكر مشروعا لتقليد المشاهير بجسم كيرفي

بـ سلسلة ظهر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفستان ابنتها الصغيرة

وعدتها بالتمثيل.. 30 غرزة تفتح للطفلة فريدة باب التمثيل مع دنيا سمير غانم