عاصي الحلاني يكشف لـ صدى البلد سبب تأجيل ألبومه

كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني سبب تأجيل ألبومه الجديد.



وقال عاصي الحلاني، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد": "قمت بتأجيل طرح الألبوم لأنني قمت بضم أغنيتين إضافيتين على العدد الأساسي للألبوم، حيث قمت باستبعاد بعض الأغاني وإضافة البعض الآخر".



وأضاف عاصي الحلاني: "الأوضاع اللبنانية جعلتني أقوم بتأجيل صدور الألبوم لأستقر على طرحه في عام 2020".



وأشار عاصي الحلاني إلى وجود أغنية شعبية في ألبومه الجديد من كلمات الشاعر غانم جاد شعلان، وألحان عاصي الحلاني "وهي أغنية تحمل المود الشعبي، ولكن الكلام يحمل موضوعًا، ونحن حرصنا على أن تكون المزيكا شعبية، لكن الموضوع به مضمون".