موت على قيد الحياة.. مصنع أبو زعبل للأسمدة قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين.. مخلفات سامة تقتل الصغير والكبير وتتسب في بوار الأراضي الزراعية وسط صمت المسئولين والمنتفعين

- انبعاثات المصنع تضر بصحة الأطفال وكبار السن نظرا لسميتها الشديدة

- الشركة تتعمد التخلص من الغازات وفتح المداخن بعد الساعة 12 صباحا حتى لا يكتشف أحد أمر تلويث البيئة - محافظ القليوبية: سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وغلق أي منشأة تعرض حياة المواطنين للخطر





موت علي قيد الحياة، هذا هو الحال بمنطقة أبو زعبل بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد أن حول مصنع أبو زعبل للأ سمدة حياتهم إلي جحيم علي مدى عدة سنوات بسبب الكميات الضخمة من المخلفات التي تصدر عنه منذ سنوات طويلة دون اى تحرك من المسئولين.





وأكد أهالي عزبة مراد، أن انبعاثات المصنع تضر بصحة الأطفال وكبار السن نظرا لسميتها الشديدة، مشيرين إلى مخاطبتهم مسئولي البيئة بالقليوبية أكثر من مرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا علي صحة أسرهم ولكن دون جدوى.





فى سياق متصل، شهدت منطقة أبو زعبل التابعة لمركز ومدينة الخانكة بالقليوبية، عددا من حوادث الاختناق للمواطنين على مدار السنوات الماضية بسبب مصانع الكيماويات والسماد والشبة حيث أطلق البعض على المنطقة جهنم القليوبية جراء ما تعانيه من تلوث يهدد حياة المواطنين وكان اخرها يوم الجمعة الماضى حيث استقبل مستشفى الخانكة العام في مقره المؤقت بقرية أبوزعبل، 27 حالة من المواطنين من قاطني عزبة سمك الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعيلية المقابلة لمصنع أسمدة أبوزعبل مصابين بحالات إغماء واختناق إثر استنشاق الأدخنة المتسربة من المصنع.





وقال الدكتور سيد سليمان مدير المستشفى، إنه تم استقبال 27 حالة ادعاء اختناق وإغماء بسبب الأدخنة الخاصة بالمصنع منهم 24 حالة تم إجراء الإسعافات اللازمة لها وحالتهم مستقرة وحالتان متوسطتان وتم خروجهم جميعا بعد تلقى العلاج اللازم باستثناء حالة حرجة بسبب كبر سن الحالة.





وأكد الأهالي المرافقون للحالات أن السبب هو مصنع الأسمدة الذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات، مشيرين إلى أن الشركة تتعمد التخلص من الغازات وفتح المداخن بعد الساعة 12 صباحا حتى لا يكتشف أحد أمر تلويث البيئة خاصة أن أجهزة ومسئولي الرصد البيئي يكونوا غير متواجدين في هذا الوقت.





فيما أكد مصدر مسئول بالمصنع أن ما حدث إدعاء من المواطنين وأن المصنع مغلق يوم الجمعة وليس هناك أي فترات عمل في هذا الوقت.





من جانبها قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة يرافقها الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بتفقد مصنع أبو زعبل للأسمدة بالخانكة بعد تعرض 27 مواطنا من قاطني عزبة سمك بأبوزعبل التابعة لمركز ومدينة الخانكة للاختناق للوقوف علي ملابسات الحادث ومعرفة أسباب صعوبة التنفس والتأكد من كونه نتيجة عن الغازات والأدخنة الناتجة من المصنع أو نتيجة عامل من العوامل والملوثات الأخرى أم ليس له علاقة بالمصنع.





وأكدت وزيرة البيئة أنه تم الدفع بفريق فني متخصص بجهاز شئون البيئة لأخذ عينة من الهواء والانبعاثات الصادرة عن المصنع باستخدام الأجهزة الحديثة المعدة لهذا الغرض للوقوف عن مدي احتوائها لثمة ملوثات من عدمه ومن المقرر ان تظهر نتيجة التحليل الأولي خلال ٢٤ ساعة من وقت أخذ العينة.





كما وجهت الوزيرة الفريق الفني بأخذ عينة من الهواء والبيئة المحيطة بالمصنع من الخارج وحتي حدود العزبة والمناطق المجاورة للوقوف عن مدي احتوائها علي اي ملوثات من عدمه وأسبابها في حال ثبوت وجودها ومن المقرر ان تظهر نتيجة التحليل خلال خمسة أيام من وقت أخذ العينات .





من جانبه اكد محافظ القليوبية انه لم يثبت حتي الآن مدي صحة تلك الواقعة وأسبابها وحرصا من المحافظة علي الوقوف على حقيقة الأمر حتي يتسني اتخاذ اللازم حياله علي وجه السرعة فقد تم اخذ عينة من مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة بواسطة الأجهزة المختصة بوزارة الصحة لتحليلها للوقوف على مدي احتونها لأي ملوثات كيمائية من عدمه ومن المقرر أن تظهر نتائج التحليل خلال ٢٤ ساعة علي الأكثر.





واضاف ان صحة المواطن خط احمر ولن يسمح باي شيء يتسبب في الحاق الضرر او يتسب في اذاي المواطنين وبمجرد الحصول علي نتائج العينات التي تم اخذها من قبل جهاز شئون البيئة ومديرية الصحة فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وغلق اي منشاة تعرض حياه المواطين للخطر.



