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فن

أول ظهور لـ كاتي بيري بعد زيارتها لمصر.. صور

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:25 م
كاتي بيري
كاتي بيري
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شروق ابراهيم
حضرت المغنية الأمريكية كاتي بيري حفل Baby2Baby الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مع شقيقتها الكبرى انجيلا هيدسون.

وظهرت كاتي بيري التي تبلغ من العمر 35 عامًا على السجادة الحمراء بفستان يجمع بين اللون الأسود و فضي، مع تسريحة شعر كعكة.

ويعد ذلك أول ظهور لـ كاتي بيري بعد زيارتها لمصر التي استغرقت بضعة أيام من أجل الاحتفال بعيد ميلادها مع خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم.

وزارت كاتي بيري واحة سيوة والأهرامات ونشرت مجموعة من الصور أعربت من خلالها عن إعجابها وانبهارها بالحضارة الفرعونية العريقة.
أول ظهور لـ كاتي بيري بعد زيارتها لمصر.. صور
أول ظهور لـ كاتي بيري بعد زيارتها لمصر.. صور
أول ظهور لـ كاتي بيري بعد زيارتها لمصر.. صور
أول ظهور لـ كاتي بيري بعد زيارتها لمصر.. صور
أول ظهور لـ كاتي بيري بعد زيارتها لمصر.. صور
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