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أخبار البلد

ليمان طرة.. الداخلية تستجيب لأبوين وتعفو عن ابنهما بنصف المدة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:20 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرا أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى بخصوص ماتم خلال شهر أكتوبر 2019.

وأوضح التقرير أنه من الاستجابات كانت شكاوى خاصة بالأمن، حيث استجابت وزارة الداخلية للاستغاثة المُقدمة من مواطنة وزوجها يبلغان من العمر 69 عاما بطلب العفو عن نجلهما الذى أمضى في محبسه بليمان طرة نصف مدة العقوبة، وأفادت الوزارة بأنه تم الإفراج الشرطى عن النزيل بتاريخ 18/10/2019.

واستجابت الوزارة لشكوى مواطن ضد أشخاص بسبب التعدى بالضرب والسرقة عليه، وقام بعمل محضر بمركز شرطة أبنوب أسيوط، حيث اضطلعت الجهات المعنية باستهداف المتهم "م. أ"، المحكوم عليه (بالسجن 15 سنة) بتهمة سرقة بالإكراه فى قضية جنايات أبنوب وتم ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر (2) أحوال أبنوب باستهداف باقى المتهمين المحكوم عليهم حضروا وأبدوا رغبتهم فى عمل إعادة إجراءات فى القضية المشار إليها، وبالعرض على نيابة شمال أسيوط قررت إخلاء سبيل المحكوم عليهم وتم تحديد جلسة بتاريخ 2/11/2019.

كما استجابت لشكوى من مواطن لعدم تنفيذ حكم بالحبس ضد المدعو "ع. ف"، المقيم بعزبة الصعيدى فى قضية جنح مركز دمياط 3 سنوات، وكفالة 5000 جنيه، حيث اضطلعت الأجهزة الأمنية باستهداف محل إقامة وأماكن تردد المحكوم عليه "ع. ف" عدة مرات وأمكن ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإيداعه بسجن المركز بتاريخ 19/10/2019.
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