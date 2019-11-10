القرية النموذجية .. مشروع جديد علي ارض الوادى الجديد لتوفير فرص عمل لابناء المحافظة

القرى النموذجية مشروع جديد علي ارض محافظة الوادى الجديد لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لابناء المحافظة والمحافظات الاخرى.



يجرى انشاء المشروع شمال مدينة الخارجة ضمن مبادرة (بيتك –مصنعك – غيطك ) ، لتنفيذ خطة الجذب السكاني للمحافظة ، حيث أنها مجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، ، ويتم تنفيذها بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية.



3 قري هم بداية المشروع حيث تشمل القرية الواحدة علي 100 منزل مصمم علي الطراز البيئي ، مساحة المنزل الواحد 110 مترمربع ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة حيوانية بالإضافة إلي تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 فدان مستصلحة بالكامل .



وتفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مشروع القري النموذجية، موجها بتسوية الطرق الداخلية بالقرية الأولي التي تم الانتهاء منها وتجري بها التشطيبات النهائية وذلك تمهيدا لتسليمها للمنتفعين .



كما وجه بإنشاء سور للمدرسة وتخصيص مكتب للإداريين بها ، وسرعة الانتهاء من الأعمال بمحطتي مياه الشرب والمعالجة ، وتوفير مصدر مياه مؤقت لحين الانتهاء من تشغيل محطة المياه ، وكذلك سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالقرية الثانية وفقا للتوقيتات المحددة .



