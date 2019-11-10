AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب يطالب البنك المركزى بتمويل وحدات محدودى الدخل

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:24 م
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
Advertisements
معتز الخصوصى

قال النائب محمد فؤاد، إن طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن البنك المركزى واطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيه، فى الوقت الذى أوقف دعم إسكان محدودى الدخل، الهدف منه الوقوف على كافة الأسباب والتفاصيل حول هذه المبادرة التى لن تخدم سوى 2% فقط من الشعب المصرى.

وأوضح فؤاد فى بيان صحفى له، أن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، علق على وقف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة تصل لـ10.5 كحد أقصى، قائلًا: إن المركزي لم يلغ مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها عام 2014، لكن حجم التمويل في المبادرة البالغ 20 مليار جنيه انتهى، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تبحث الآن مع البنك المركزي والمطورين العقارين، تمويل وحدات متوسطي الدخل من خلال مبادرة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشددا، على ضرورة أن يتم توجيه هذا التمويل من البنك المركزى إلى محدودى الدخل فقط، وذلك فى حال استئنافه.

وكان النائب محمد فؤاد تقدم بطلب إحاطة بشأن بحث وتحديد الأسباب التى دفعت البنك المركزى لإيقاف دعم إسكان محدودى الدخل، فى الوقت الذى يسعى فيه لاطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزى بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى، خاصة وأن المبادرة التى اطلقها المركزى فى فبراير 2014 ورصد لها 10 مليار جنيه، ارتفعت الى 20 مليار جنيه، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل، لاقت انتقادات من صندوق النقد الدولى، لإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة، سواء التمويل العقارى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعا ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحليل.. كيف تمكنت الدولة من تمويل شقق الإسكان الاجتماعى بعيدا عن الموازنة؟

برلماني: البنك المركزي يعتزم تنفيذ مبادرة لدعم بعض الوحدات السكنية

ترشيحاتنا

تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. اصابة عنصر إجرامى خطر بالفيوم

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

ضرب مبرح من معلمة أمريكية لطالبة والشرطة تتدخل.. فيديو

وفاة شقيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

أول فرحة أبوه.. مصرع عريس قبل زفافه بالأقصر

حدث ليلا.. 45 ثانية تنقذ مطار شرم الشيخ من كارثة.. وانفجار خزان غاز مركزي بـ السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة لـ أنغام فى آخر ظهور لها

قائمة بجميع السيارات الزيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

بسبب صورة.. حقيقة خضوع الأميرة كيت ميدلتون لعملية تجميل