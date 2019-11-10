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حوادث

ضبط وإحضار مستورد حاول تهريب 43 ألف طن ذرة فاسدة بميناء دمياط

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:24 م
ميناء دمياط.
ميناء دمياط.
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زينب الزغبي
تجرى النيابة العامة بدمياط التحقيق في واقعة ضبط 43 ألف طن ذرة صفراء غير صالحه لاستخدام قبل تهريبها عبر ميناء دمياط وامرت النيابه باستدعاء مالك الشركه المستوردة.

كانت قد احبطت أجهزة الأمن بميناء دمياط محاولة تهريب 43 ألف طن ذرة صفراء غير صالحة للاستخدام بميناء دمياط البحرى والقادمة من إحدى الدول الأجنبية قبل طرحها بالأسواق.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانى قيام إحدى شركات التجارة والتوريدات ومقرها محافظة الجيزة ، باستيراد رسالة مشمولها (ذرة صفراء) بوزن (43,152,774 طن) من إحدى الدول الأجنبية مُخزنة بمخزن الشركة المشار إليها بمنطقة الصوامع بالميناء، استعدادًا لطرحها بالأسواق المحلية، ووجود حشرات وفطريات بداخلها، ما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة مكون من (أمن الموانئ – الجمرك – الحجر الزراعي – الرقابة على الصادرات والواردات ) لفحص مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن وجود كمية بوزن (19,960,740) ألف طن – بها إصابات بالعفن وتكتلات متحجرة ووجود حشرات حية نتيجة سوء التخزين مما يشكل خطرًا على الصحة العامة بالمخالفة للقانون، وقدرت قيمة الشحنة الفاسدة بمبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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