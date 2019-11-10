الانتخابات الفلسطينية.. أبو مازن مرشح فتح الوحيد والفصائل تطالب بتذليل العقبات.. حماس تبدأ اجتماعات قيادية لمناقشة ترتيبات العملية.. وتخوفات من عرقلة الاحتلال لحركة المرشحين والناخبين في القدس

الرئيس الفلسطيني يبعث رسالة للجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات حرة

مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة

دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات

الإقرار بنتائج الانتخابات سيعد تحولا هائلا في الساحة الفلسطينية ويعيد الوحدة الوطنية بقوة المؤسسات الدستورية ديمقراطيًا

المشهد الفلسطيني

ولكن هذا التفاهم السريع حول بدء الانتخابات وشكلها قد لا ينسحب قطعا على القضايا الجوهرية وهي خلافية في الأساس وبالتالي ربما يتأخر أو يتعرقل صدور المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، والذي يحدد قانونها وموعدها ونطاقها. وعليه فإن الاختراق الحقيقي يتمثل في تحويل تلك النوايا الحسنة إلى خريطة طريق مفصلة، آجالا وقانونا لإنجاز الاستحقاق وإعادة ترميم النظام السياسي وترتيب البيت الفلسطيني الذي تشظى منذ عام 2007 إلى كيانين أحدهما في قطاع تحكمه حماس والآخر في ضفة تديرها حركة فتح.







ورغم تطلع فئات واسعة من الشعب الفلسطيني إلى أن تكون الانتخابات مدخلا لوحدة الصف الفلسطيني ورغم إعلان الأمم المتحدة وجهات دولية استعدادها لدعم مسار الانتخابات فإن الواقع السياسي المحلي والمناخ العام الإقليمي والدولي لا يتيحان الكثير من أسباب النجاح.

تترقب الدوائر الفلسطينية المعنية بالعملية الانتخابية رد حركة حماس والفصائل على رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المكتوبة التي وجهها للجنة الانتخابات المركزية والفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة فتح حول رؤيته للانتخابات وتضمنت 7 مطالب.وفي رسالة حملها، الأسبوع الماضي، حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، إلى الفصائل بغزة أكد الرئيس الفلسطيني أن النقاط التي بالرسالة تأتي حرصا على العودة إلى إرادة الشعب وإجراء انتخابات حرة نزيهة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكريس الديمقراطية وإنهاء الانقسام والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة.وأكدت الرسالة إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة، وأن تجري الانتخابات استنادا إلى القانون الأساسي، وأن تأتي الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة.وطالبت الرسالة الجميع بـاحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها، وأنه لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، سيتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.وأضاف محمود عباس في رسالته أنه سيطلب من جميع الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة، وذلك بعد إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمواعيدها المحددة.وذكر أنه بانتظار الرد الخطي بالموافقة على النقاط أعلاه من جميع الأطراف المعنية.وبدأت الفصائل الفلسطينية عقد اجتماعات داخلية خاصة بها لترتيب صفوفها استباقا للعملية الانتخابية.وأجمعت قيادات في حركة فتح، السبت، خلال اجتماع طارئ في رام الله، على أن الرئيس الفلسطيني هو المرشح الوحيد للحركة لخوض انتخابات الرئاسة حال إجرائها.وضم الاجتماع الطارئ نائب رئيس الحركة محمود العالول، وأعضاء في اللجنة المركزية للحركة، وأمناء سر الحركة في الضفة الغربية.وأعرب أمناء سر فتح في الضفة الغربية ترحيبهم واستعدادهم وجهوزيتهم الكاملة لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها.وعقدت حركة حماس وباقي الفصائل اجتماعات قيادية لمناقشة ترتيبات العملية الانتخابية أيضا.وبعد أعوام على انتهاء الولاية القانونية والدستورية لرئيس السلطة والمجلس التشريعي الفلسطينيين، يستعد الفلسطينيون لإحياء تجربتهم الديمقراطية المعلقة، بسبب الانقسام والحصار، ويبدو أن اختراقا أوليا قد حدث بالفعل، لا لمجرد أن ملف الانتخابات أصبح هذه الأيام على رأس جدول الأعمال في الضفة وقطاع غزة بل لأن الفصائل أساسا، وحركتا فتح وحماس توافقت على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تتابعا لا تزامنا وألا يفصل بينهما أكثر من ثلاثة أشهر.داخليا يغيب التوافق على قانون للاقتراع، وبينما تطالب الفصائل بعقد لقاء وطني جامع لبحث تلك القضية أو غيرها تضيع الترتيبات اللازمة للعملية الانتخابية قبل إصدار أي مرسوم بشأنها، ويرفض الرئيس عباس الأمر، مؤكدا أن أي نقاشات يجب أن تتم تحت سقف المرسوم الرئاسي.وخارجيا وفي ظل فشل عملية السلام لم يعد ثمة ثمن مناسب يحفز الأطراف الدولية على العمل من أجل إنقاذ الوضع الفلسطينيين بما فيها المصالح، لا بل إن قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل سيجعل الاحتلال أكثر استعدادا لعرقلة الانتخابات في المدينة المقدسة، كما قد يفعل ذلك أيضا في سائر مناطق الضفة لتقييد حركة المرشحين والناخبين بالحواجز والإجراءات الأمنية الاستثنائية وتلك عقبات لوجيستية ستقوم من القمة السياسية والقوة التمثيلية للانتخابات إن أجريت فعلا.وبصرف النظر عن الحيثيات التي حفت بدعوة الرئيس الفلسطيني إلى الانتخابات من على منبر الأمم المتحدة وربطها بمواقفه بما يسمى صفقة القرن أو باعتبارها محاولة لكسب ثقة الدول المانحة لا سيما الاتحاد الأوروبي، فإن الاحتكام إلى صندوق الاقتراع ومن ثم الإقرار بنتائجه سيعد تحولا هائلا في الساحة الفلسطينية كونه سيجمع حينئذ بين استعادة الوحدة الوطنية وترسيخها بقوة المؤسسات الدستورية المنتجة ديمقراطيا.