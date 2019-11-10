إيران تبدأ خطوة مهمة في بناء محطة ثانية للطاقة النووية

ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني أن إيران بدأت اليوم، الأحد، في صب الأسمنت في محطة ثانية للطاقة النووية، في خطوة مهمة لبناء المنشأة في مدينة بوشهر الجنوبية بمساعدة من روسيا.



وقال علي أكبر صالحي، مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مراسم بثها التليفزيون: "الطاقة النووية توفر كهرباء يمكن الاعتماد عليها، كل محطة نووية توفر لنا 11 مليون برميل من النفط أي 660 مليون دولار سنويا".



وقال مصدران مطلعان في أواخر أكتوبر إن الولايات المتحدة تعتزم السماح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية لتجعل من الأصعب على إيران تطوير أسلحة نووية.