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أخبار العالم

إيران تبدأ خطوة مهمة في بناء محطة ثانية للطاقة النووية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:23 م
إيران تبدأ خطوة مهمة
إيران تبدأ خطوة مهمة في بناء محطة ثانية للطاقة النووية
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رويترز
ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني أن إيران بدأت اليوم، الأحد، في صب الأسمنت في محطة ثانية للطاقة النووية، في خطوة مهمة لبناء المنشأة في مدينة بوشهر الجنوبية بمساعدة من روسيا.

وقال علي أكبر صالحي، مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مراسم بثها التليفزيون: "الطاقة النووية توفر كهرباء يمكن الاعتماد عليها، كل محطة نووية توفر لنا 11 مليون برميل من النفط أي 660 مليون دولار سنويا".

وقال مصدران مطلعان في أواخر أكتوبر إن الولايات المتحدة تعتزم السماح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية لتجعل من الأصعب على إيران تطوير أسلحة نووية.
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