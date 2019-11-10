هل يجوز بيع الأدوية التي لا تصرف إلا بإذن الطبيب.. فيديو

تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول "هل يجوز بيع الأدوية التي لا تصرف إلا بإذن الطبيب بدون روشتة؟"، وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأدوية إذا وصفها طبيب تصرف، وإن لم تكون بإذن الطبيب لا تصرف.



وأضاف: لو وصلت روشتة من طبيب فلا حاجة لك إلا أن تصرفها لكن أنت لا تحمل وزر من يشتريها.



وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا يجوز شراء الشيء المسروق أو المهرب، حيث قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "من اشترى شيئًا مسروقًا كان عليه وبالها وعارها".



وأضاف "عاشور" ردًا على سؤال سيدة تقول: "أنا مريضة بمرض في العظام ولا أجد الدواء الخاص بهذا المرض فأضطر أشتريه تهريب من إحدى المستشفيات.. فهل هذا يجوز؟ "، أنه لا بد أن نقف ضد هذا الفساد، فلو تيقنا أن هذا الدواء مسروق فلا يجوز أخذه، فلا يجوز أن نهرب ولا نساعد المهربين ولا نستخدم هذه الأشياء بل ندعو لها بالشفاء وعليها أن تذهب للمستشفى التى تعطي هذه الأدوية وتأخذها بشكل قانونى وبدون تهريب أو سرقة حتى يبارك لك الله فى الشفاء.



وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا استحق شخصٌ دواء من جهة عمله لسببٍ ما فقد تَمَلَّكَهُ، لأنه أخذه بطيب نفسٍ منهم فلا حرج فى ذلك.



وأضافت دار الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال «يقوم بعض الأشخاص بصرف أدوية من الجهات التي يعملون بها ثم يذهبون إلى الصيدلية لإجراء أحد التعاملات كاستبدال الدواء بأدوية أخرى بنفس السعر، أو بمستحضرات تجميل أو بيعها للصيدلية بقيمة نقدية فهل يجوز لي كصيدلي مسلم أن أتعامل بأيٍ من هذه التعاملات؟»، أنه إذا استحق شخصٌ دواءً من جهة عمله لسببٍ ما فقد تَمَلَّكَهُ لأنه أخذه بطيب نفسٍ منهم وبِتَمَلُّكِهِ له جاز له كلُّ تعاملٍ مباح؛ منه البيع والمقايضة نظير سلعة أخرى مباحة وغير ذلك، فلا حرج عليه في ذلك، ولا حرج على الصيدلي في التعامل مع مثل هذه الحالات بالمقايضة أو الشراء بما يتراضيان عليه.