بركة دعاء الوالدين .. تعليق خطيب مسجد صلاح الدين على تكريمه من الرئيس السيسى.. فيديو

قال الشيخ يسرى عزم خطيب مسجد صلاح الدين ، المكرم من الرئيس السيسى ، إنه تم تكليفه من وزارة الأوقاف بالكثير من المهام الدعوية سواء داخل أو خارج مصر.





وعبر خطيب مسجد صلاح الدين، عن لحظة تكريمه الرئيس السيسى قائلأ : تكريمى هو عطاء من الله سبحانه وتعالى وبركة دعاء الوالدين".





وأشار خطيب مسجد صلاح الدين، إلى أنه كان مبعوثا لوزارة الأوقاف لمدة 8 سنوات بدولة الإمارات وتقلد وقتها مناصب قيادية وإدارية لافتأ لتولية عضو لجنة إختبار الأئمة والخطباء وشارك بالعديد من برامج إذاعة القرآن الكريم.



