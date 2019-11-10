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بركة دعاء الوالدين .. تعليق خطيب مسجد صلاح الدين على تكريمه من الرئيس السيسى.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:30 م
الرئيس السيسى خلال
الرئيس السيسى خلال حتفالية ذكرى المولد النبوى
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شيرين عادل
قال الشيخ يسرى عزم خطيب مسجد صلاح الدين ، المكرم من الرئيس السيسى ، إنه تم تكليفه من وزارة الأوقاف بالكثير من المهام الدعوية سواء داخل أو خارج مصر.

وعبر خطيب مسجد صلاح الدين، عن لحظة تكريمه الرئيس السيسى قائلأ : تكريمى هو عطاء من الله سبحانه وتعالى وبركة دعاء الوالدين". 

وأشار خطيب مسجد صلاح الدين، إلى أنه كان مبعوثا لوزارة الأوقاف لمدة 8 سنوات بدولة الإمارات وتقلد وقتها مناصب قيادية وإدارية لافتأ لتولية عضو لجنة إختبار الأئمة والخطباء وشارك بالعديد من برامج إذاعة القرآن الكريم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شهد احتفالية بذكرى المولد النبوى الشريف، الخميس الماضى بمركز المنارة للمؤتمرات بمدينة نصر، وكرم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، 8 كوادر خدموا كتاب الله مصريين وعرب وأفارقة وسط حضور عربى وإفريقى.
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