إنشاد ديني وجولات إرشادية في احتفال متحف الحضارة بالمولد النبوي.. صور

نظم متحف الحضارة احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك فى إطار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف ودور المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط على رفع الوعي الأثري لدى الشعب المصري، وأهمية التراث المصري وأحياؤه.



وأوضح الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية، أن الاحتفالية شملت ورش تعليمية للأطفال قام بها فريق القسم التعليمى بالمتحف تحت إشراف الأستاذ عزة رزق رئيس القسم، وعرض فنى غنائى قامت به فرقة الإنشاد الدينى التابع لوزارة الثقافة، بالإضافة الى محاضرتين عن تاريخ وتطور الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وأشكاله عبر العصور الإسلامية المختلفة.



والمحاضرة الأولى كانت عن آراء العلماء والدعاة فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف حاضر فيها الدكتور عبدالرحيم خلف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة حلوان، حيث أوضح للحاضرين قصة وتطور الاحتفال بالمولد وأشكاله منذ بداية العصر الفاطمي وحكاية عروس وحصان المولد التى بدأت تظهر منذ عهد الخليفة الفاطمى (الحاكم بأمر الله) وإقامة مآدب الطعام للفقراء وتوزيع الحلوى عليهم.



أما المحاضرة الثانية تحدث فيها الدكتور خالد متولى رئيس قسم الفنون بأكاديمية الفنون عن أشكال الاحتفال بالمولد النبوى فى التراث الشعبى وخاصة فى الواحات والأقاليم.



كما شملت الاحتفالية جولات إرشادية للسادة الزوار لتعريفهم بالمتحف وأهدافه وأنشطته المختلفة رافقهم خلالها كبير الأمناء بالمتحف الأستاذ محروس الصناديدى.



والجدير بالذكر أن المتحف افتتح جزئيا فى عام2017 وسيتم افتتاح قاعات جديدة به قريبا وهى قاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات الملكية.