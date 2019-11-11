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برلمان

برلماني يكشف أسباب صعوبة تحويل الدعم العينى إلى نقدى

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
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معتز الخصوصى

قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه من الصعب فى الوقت الحالى تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى ، خاصة وأن الدعم العينى منصوص عليه فى الموازنة العامة للدولة.

وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تحويل الدعم العينى إلى نقدى يتطلب أن يكون هناك برنامج جديد بشأن ذلك ، على أن يتم يطبق فى الموازنة العامة الجديدة.


وكان قد طلب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من البرلمان، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الاقتصادية، بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
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