خدعوك فقالوا.. زيادة سعر شقق محدودي الدخل

ترددت خلال الفترة الأخيرة أقاويل حول رفع وزارة الإسكان لسعر شقق محدودى الدخل فى إعلانات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى بشكل مستمر، وهو أمر غير صحيح، إذ أن الوحدات انخفض سعرها فى الإعلانات الأخيرة لبعض الوحدات ببعض المحافظات.. ونعرض الأسباب فى هذا التقرير كما رصدها موقع صدى البلد الإخبارى.



بداية فإن سعر الشقة ضمن الإعلان الحادى عشر والثاني عشر جاء أقل من سعرها بالإعلان العاشر، حيث تم طرحها بقيمة 225 ألف جنيه بالإعلان العاشر، و184 ألف بالإعلان الحادى عشر ، و197 ألف جنيه بالإعلان الثانى عشر، والسبب يرجع لكون وحدات الإعلانات 11 و12 جاهزة بالفعل وتم تنفيذ الجزء الأكبر منها خلال الفترة التى سبقت التعويم فلم تشهد زيادات كبيرة فى التكلفة، بينما الإعلان العاشر الذي سيتم تنفيذ وحدات الحاجزين به خلال 3 أعوام شهد زيادة مرتين فى سعر الطاقة تسببت فى رفع سعر مواد البناء، وهو ما احتاطت له الدولة فقامت برفع نسبي لسعر الوحدة، يقابله زيادة لمبلغ الدعم المقدم لكل مستفيد من الوحدة حسب دخله.