روحاني يعلن اكتشاف حقل نفطي ضخم.. إيران تبدأ خطوة مهمة في بناء محطة ثانية للطاقة النووية بحضور روسي.. الإمارات تدعو طهران إلى الجلوس إلى مائدة التفاوض.. قرقاش: العام القادم سيكون حاسما

الرئيس الإيراني يعلن اكتشاف حقل نفطي ضخم باحتياطي 53 مليار برميل

إيران تبدأ صب الأسمنت في مفاعل بوشهر الثاني للطاقة النووية الخارجية الإيرانية ترفض تقريرا عن وجود آثار يورانيوم في موقع نووي سري وتصفه بـ الفخ الإمارات تدعو إيران لإجراء محادثات مع القوى العالمية ودول الخليج قرقاش: مزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحدا









أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، اكتشاف حقل نفطي ضخم يحتوي على 53 مليار برميل نفط، في مدينة خوزستان جنوب غربي البلاد.





ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، قال روحاني، في كلمة أمام حشد غفير من أهالي محافظة يزد (وسط البلاد) اليوم الأحد، "اكتشفنا حقلا نفطيا يختزن 53 مليار برميل من النفط"، مضيفا "عائداتنا النفطية ستزيد 32 مليار دولار إذا استخرجت شركة النفط الإيرانية 1 بالمئة من هذا الحقل".





وأوضح الرئيس الإيراني أن الحقل المكتشف مساحته تبلغ 2400 كم مربع، ويقع بين مدينتي "بستان" و"اميدية" في محافظة خوزستان وبعمق 80 مترًا".





وأكد روحاني أن الصادرات غير النفطية لإيران تزداد رغم العقوبات والصعوبات، لافتا إلى أن "الظروف التي نمر بها في الفترة الأخيرة استثنائية وغير طبيعية".





وأضاف روحاني أن "اكتشاف حقل النفط هو هدية صغيرة من الحكومة ووزارة النفط و الشركة الوطنية الإيرانية للنفط إلى الشعب الإيراني العظيم"، مشيرا إلى أن الفضل في اكتشاف هذا الحقل يرجع لجهود الشركة الوطنية الإيرانية للنفط منذ عام 2016 حتى الأسبوع الماضي.





وفي سياق المتصل، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران بدأت يوم الأحد في مراسم صب الأسمنت في محطة ثانية للطاقة النووية، في خطوة مهمة لبناء المنشأة في مدينة بوشهر الجنوبية بحضور بحضور علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وألكسندر لوكاشين رئيس شركة “آتوم ستروي إكسبورت” الروسية.





وقال علي أكبر صالحي مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال مراسم بثها التلفزيون، إن الطاقة النووية توفر كهرباء يمكن الاعتماد عليها... كل محطة نووية توفر لنا 11 مليون برميل من النفط أي 660 مليون دولار سنويا“.





وتابع صالحي خلال المراسم قائلا إن: محطة "بوشهر" تتمتع بأمن كامل ومستعدون لنقل خبراتنا النووية إلى دول المنطقة… طهران مستعدة للتعاون العلمي ونقل تجاربها في الصناعة النووية إلى دول الخليج".





ولفت صالحي إلى أنه ستتوفر لدى إيران بفضل هذا المشروع 3 آلاف ميجاوات مع حلول عام 2027؛ مضيفا أنه في المستقبل القريب سيتم مباشرة العمل على تشييد المفاعل الثالث.





وأوضح أن هذا يأتي في سياق الاتفاقية مع الجانب الروسي في ما يرتبط بالمحطات الجديدة، وستكون طاقة كل من الوحدتين الثانية والثالثة 1050 ميجاوات. ووصف صالحي إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بأنه أضخم مشروع في البلاد، حيث تبلغ كلفته 10 مليارات دولار.





وقال مصدران مطلعان في أواخر أكتوبر إن الولايات المتحدة تعتزم السماح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية لتجعل من الأصعب على إيران تطوير أسلحة نووية.





ومن جهة اخرى رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، تقارير عن عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على آثار لليورانيوم في موقع إيراني، سبق ووصفته إسرائيل بأنه “مخزن نووي سري”، ووصفت هذه التقارير بأنها “فخ”.





وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضي، الدول الأعضاء خلال إفادة في جلسة مغلقة أنها عثرت على آثار يورانيوم في الموقع الإيراني غير المعلن بعد شهرين من أول تقرير عن سحب عينات من موقع في إيران والعثور على آثار يورانيوم فيه. وقال دبلوماسيون في الاجتماع إن الأمر متعلق بذات الموقع فيما يبدو، حسب "رويترز".





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "النظام الصهيوني وإسرائيل يحاولون إعادة فتح… هذا الملف… لقد أعلنا أن هذا فخ… نأمل أن تحافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على يقظتها".





وقال دبلوماسيون إن الوكالة أكدت للدول الأعضاء إن الآثار التي ظهرت في العينات المسحوبة في فبراير من الموقع هي يورانيوم تمت معالجته دون تخصيبه وإن التفسيرات التي قدمتها إيران حتى الآن لم تثبت صحتها.





ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2018 الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة الموقع على الفور وقال إنه كان يحوي 15 كيلوجراما من المواد المشعة التي نقلت فيما بعد. ونتنياهو يعارض بشدة الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015.





وبدوره، دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأحد، إيران إلى الجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة وينعش اقتصادها؛ معربا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم كبير خلال العام المقبل في حسم النزاعات والتحديات الكبرى التي تعصف بالمنطقة.





وقال قرقاش، خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، إن المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحدا مشيرا إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالا لنجاح الدبلوماسية.





ودعا وزير الدولة الإماراتي إلى طرح الأفكار البناءة، قائلا "هناك حاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل خلق نظام إقليمي جديد أكثر استقرارا تستطيع فيه جميع الدول الازدهار"، مؤكدا على ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية وعدم التصعيد فيما يتعلق بإيران.









قال قرقاش إن إجراء محادثات جديدة مع إيران لا يجب أن يتطرق إلى الملف النووي فحسب بل يجب أن يعالج المخاوف المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية والتدخل الإقليمي عبر جماعات تعمل لصالح إيران بالوكالة، محذرا من خيار "زائف" بين الحرب واتفاق نووي معيب.





وأضاف قرقاش أن مناقشة تلك الملفات تعني أن دول المنطقة تحتاج للمشاركة فيها.





وقال قرقاش إنه يعتقد أن هناك سبيلا ممكنا للتوصل لاتفاق مع إيران قد تكون كل الأطراف مستعدة للسير فيه لكنه أشار إلى أن الطريق سيكون طويلا بما يتطلب صبرا وشجاعة.





وأضاف أن من المهم أن يكون المجتمع الدولي متفقا على موقف واحد خاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.



