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برلمان

برلماني: انخفاض سعر الفائدة إلى 10 % خلال النصف الأول من عام 2020

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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معتز الخصوصى

قال النائب محمد فؤاد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه فى ظل استمرار إنخفاض معدل الفائدة بالتوازى مع تراجع معدل التضخم ، فمن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة إلى 10 % خلال النصف الأول من عام 2020.

وأشار فؤاد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يتوقع إستمرار إنخفاض التضخم مع تراجع سعر العملة ، خاصه فى ظل وجود تحويلات دولارية كثيرة من المصريين فى الخارج خلال الفترة الأخيرة.

وتحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، مصير خفض أسعار الفائدة بالبنوك أو تثبيتها بالنسبة للمعاملات المصرفية سواء الإيداع والاقتراض، خلال اجتماعها السابع والمحدد يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

ونجح البنك المركزي المصري على مدار الاجتماعين السابقين في اتخاذ قرار جريء، حيث خفض أسعار الفائدة بواقع 2.5% على مرحلتين أولاهما في الاجتماع الخامس والمحدد في أغسطس الماضي بواقع 1.5%.

واستكملت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير مسار خفض أسعار الفائدة بواقع 1% على المعاملات المصرفية لتصل لـ 13.25% لسعر الإيداع و14.25% للاقتراض لليلة واحدة و13.75% لكل من سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.

وأرجع البنك المركزي المصري قراره الخاص بخفض أسعار الفائدة إلى أن معدلات التضخم الشهري تراجعت لمعدلات مستقرة وانحسار البطالة عند 7.5% خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري، وتنامي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لـ5.7% في الربع الثاني من العام الجاري.

وخلال الفترات السابقة، نجحت لجنة السياسات النقدية في عقد 6 اجتماعات لها من إجمالي 8 اجتماعات محددة على مدار العام الميلادي الحالي، ليتبقى لها اجتماعان أقربهما في منتصف نوفمبر الجاري والآخر في 26 ديسمبر 2019.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن، السبت، عن انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.1 في المائة في أكتوبر من 4.8 في المائة في سبتمبر.
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