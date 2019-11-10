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أخبار البلد

بحضور مشيرة خطاب.. ماعت تنظم دورات تدريبية عن آلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:47 م
مشيرة خطاب
مشيرة خطاب
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اماني نوار
عقدت اليوم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أولى الجلسات التدريبية عن آلية الاستعراض الدوري الشامل بمدينة جنيف السويسرية.

وجاء ذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للسلام والتنمية، ومجموعة الاستشارات الدولية، وذلك بحضور مجموعة من الشباب من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية والافريقية.

ويستمر التدريب خلال الفترة من 8 حتى 15 نوفمبر الجاري بالتزامن مع انعقاد الدورة 34 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وشارك في التدريب السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة مصر للأسرة والسكان السابقة.
بحضور مشيرة خطاب.. ماعت تنظم دورات تدريبية عن آلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف
بحضور مشيرة خطاب.. ماعت تنظم دورات تدريبية عن آلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف
بحضور مشيرة خطاب.. ماعت تنظم دورات تدريبية عن آلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف
بحضور مشيرة خطاب.. ماعت تنظم دورات تدريبية عن آلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف
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