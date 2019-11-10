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رياضة

نادي إنبي يكشف موقفه من بيع أسامة جلال لـ النادي الأهلي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:47 م
أسامة جلال لاعب إنبي
أسامة جلال لاعب إنبي
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محمد السعيد
كشف زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، موقف النادي البترولي، من بيع أسامه جلال لاعب الفريق ومنتخب مصر الأولمبي، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال رئيس إنبي في تصريحات صحفية: "لا توجد نية لدي النادي في التفريط في خدمات أسامة جلال في الوقت الحالي، لحاجة الفريق إلى جميع العناصر الأساسية".

وأضاف: "الأهلي فاوضنا الموسم الماضي لشراء أسامة جلال، لكن لم تستكمل بسبب الخلاف على الأمور المادية.

ويتواجد أسامة جلال ضمن صفوف منتخب مصر الأولمبي، التي تشارك حاليا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 23 سنة، المقامة على أرض مصر.
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