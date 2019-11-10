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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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حوادث

اخبار الحوادث| مصرع عريس بالأقصر أثناء توزيع دعوات الفرح.. وضبط المتهمين بسرقة فيلا والدة فنانة شهيرة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:45 م
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها:

مصرع 4 أشخاص سقطوا داخل بالوعة صرف صحي فى المنوفية
لقي 4 اشخاص مصرعهم وأصيب شخصان اخران إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي بقرية بمم بمركز تلا بمحافظة المنوفية.
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بعد العثور على جثتها.. الأمن العام يضبط سائقا ألقى سيدة مسنة فى مصرف بالإسكندرية
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل مصرف، وتبين أن سائق تاكسى وراء ارتكاب الواقعة بعد مشادة بينهما بالإسكندرية.
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الأمن العام يضبط المتهمين بسرقة فيلا والدة فنانة شهيرة بـ أكتوبر
نجح قطاع الأمن العام في حل لغز سرقة فيلا والدة فنانة بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، وضبط المتهمين.
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أول فرحة أبوه.. مصرع عريس قبل زفافه بالأقصر
"أول فرحة أبوه" بهذه الكلمات بدأ المواطن "أحمد يوسف جابر" أحد مواطني نجع الطويل بالأقصر تعليقا على مصرع عريس أثناء توزيعه دعوات "كروت" زفافه، مشيرا إلى أن "أحمد عمر الناصح" المتوفى كان شابا ذا خلق وطيب القلب ومحبوبا بين جميع أقرانه بالمنطقة وكان أكبر أشقائه.
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تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. اصابة عنصر إجرامى خطر بالفيوم
أصيب أحد العناصر الإجرامية فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالفيوم.
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