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سيارات

سيارة صينية.. أول مركبة رياضية بالكهرباء متعددة الاستخدامات في أوروبا.. تعرف عليها

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:53 م
اخبار السيارات
اخبار السيارات
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قسم السيارات
تستعد الصين لطرح أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالكهرباء في الأسواق الأوروبية.

ويصل سعر السيارة الجديدة التي أنتجتها شركة "أيوايز" ومقرها شنغهاي، إلى 28 ألف دولار، وتسعى الشركة من خلال هذا السعر المنخفض إلى منافسة شركات كبرى في هذا المجال مثل تيسلا وفولكسفاجن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مؤسس الشركة فو كيانج قوله في مقابلة إنه من المقرر طرح السيارة الجديدة، التي تحمل اسم "يو 5" في الأسواق الأوروبية خلال النصف الثاني من العام المقبل، مضيفا أن السيارة سوف تطرح للبيع في الأسواق الصينية خلال الشهر الجاري.

وقال فو كيانج: "اعتقد أننا سوف نكون الأوائل... فالآخرون لا يزالون في مرحلة الإعداد أو حتى في مرحلة وضع الخطط".

وسوف تراقب العشرات من شركات تصنيع السيارات الكهربائية في الصين طرح السيارة "يو 5" في الأسواق الأوروبية عن كثب، في ظل طموحاتها لاقتحام الأسواق العالمية لهذه الفئة من السيارات.
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