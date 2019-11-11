فيديوجراف| مشروب غازي بطعم البصل آخر اختراعات اليابان

على الرغم من أن البصل لا يبدو من الأطعمة المثالية ليكون مشروبا غازيا، لما تمتع به من رائحة نفاذة ومذاق لاذع، فإن اليابانيون تمكنوا بالفعل من إنتاج عصير غازي بطعم البصل، له مذاق حلو بشكل غير عادي.



ينتظر ملايين اليابانيين توفر مشروب البصل الغازي في الأسواق من أجل تذوقه، بعد ان طرحته الشركة المصنعة على نطاق محدود لمعرفة مدى تقبل الناس له.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.