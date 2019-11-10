بعد تتويج منتخب مصر بـ كأس أفريقيا 3×3 .. يوسف رفعت أفضل لاعب في القارة

حقق منتخب مصر للناشئين تحت ١٨ سنة لكرة السلة 3*3 بطولة كأس إفريقيا بعد الفوز علي مالي في المباراة النهائية بنتيجة ١٤-١٣ التي استضافتها أوغندا.



وحصد يوسف رفعت كأس أحسن لاعب فى أفريقيا تحت ١٨ سنة وتم اختياره ضمن منتخب أفريقيا 3×3 .



وكان منتخب مصر للناشئين قد حقق الفوز على أوغندا صاحبة الأرض والجمهور بنتيجة 21-15 في دور نصف النهائي وذلك بعد الفوز على بتسوانا في ربع النهائي بنتيجة 7-21.



وتضم قائمة منتخب مصر تحت 18 سنة كلا من: يوسف رفعت ، احمد ياسر عبد الوهاب ، محمود احمد شكر ، سيف الدين محمد ، والمدير الفني محمد سمير.

