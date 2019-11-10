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أخبار العالم

قصة عميل فيدرالي اختفى في إيران منذ عام2007 .. ماذا كانت مهمته السرية؟

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:59 م
صور العميل الأمريكي
صور العميل الأمريكي
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محمد علي
كشفت إيران عن دوافع تحريك إحدى محاكمها دعوى قضائية ضد الأمريكي روبرت ليفنسون، الذي اختفى عام 2007 أثناء زيارة لإيران بمهمة من وكالة المخابرات المركزية CIA، وفق ما ذكرت مجلة تايم الأمريكية.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الأحد، توجيه أي اتهامات جنائية في إيران لليفنسون، الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI.

وأوضح أن القضية التي تم ذكرها في رسالة بعثتها إيران أمس السبت إلى فريق العمل الأممي المعني بالاختفاءات القسرية، ليست سوى قضية تتعلق باختفاء شخص وحرّكت "على أساس حسن نية ولدواع إنسانية".

واختفى ليفنسون في جزيرة كيش الإيرانية في 9 مارس 2007، وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" عام 2013 أنه وصل إلى إيران بمهمة أوكلها إليه محللون من CIA في تجاوز لصلاحياتهم.

وتعرض الإدارة الأمريكية 25 مليون دولار لقاء معلومات تساعد في استعادة العميل المختفي ونشرت في عامي 2010 و2011 فيديوهات وصور أظهرته في مكان مجهول، وهو ملتح ويرتدي ملابس برتقالية كسجناء معتقل "جوانتانامو" الأمريكي ويشكو من مشاكل صحية.

ووفق التصريحات الإيرانية، فقد اعترفت إيران للمرة الأولى، بقضية العميل الأمريكي المفتوحة الآن أمام المحكمة الثورية.

في ملف مقدم إلى الأمم المتحدة ، قالت إيران إن القضية المتعلقة بروبرت ليفينسون "جارية" دون الخوض في التفاصيل.

يأتي ذلك وسط تجدد التوترات بين إيران والولايات المتحدة بسبب انهيار الصفقة النووية بين طهران والقوى العالمية.
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