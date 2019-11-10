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أخبار البلد

سفير مصر ببلجراد يشارك في زيارات مجموعة رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:59 م
سفير مصر في بلجراد
سفير مصر في بلجراد يشارك في الجولة العربية لمدن صربيا
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محمد وديع
شارك السفير عمرو الجويلي، سفير مصر لدى بلجراد، في زيارات مجموعة رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية إلى ثلاث مدن في وسط وجنوب صربيا، "نيش" و"بيروت"، و"أندجلوفاتس".

وبحسب بيان، الأحد، ثمّن "الجويلي" استئناف المجموعة لزياراتها الميدانية، بعد حوالى ٥ سنوات من التوقف، منوهًا بمبادرة السفارة العام الماضي بإحياء يوم الصداقة الصربية العربية سنويًا في شهر مارس بالتزامن مع يوم إنشاء جامعة الدول العربية. 

وذكر سفير مصر في بلجراد أن الزيارات الثلاث شهدت لقاءات جماعية مع عُمد المدن الثلاث، واجتماعات مع غرف التجارة الإقليمية، وزيارات إلى كبرى الشركات العاملة في تلك الأقاليم. ونوه بما عبرت عنه جميع أطراف المقابلات من اهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة على ضوء المشروعات الكبيرة الجاري تنفيذها حاليًا في مجالات متعددة. 

واردف "الجويلى" أن عمدة مدينة "نيش"، وهي ثالث أكبر مدينة في صربيا، أعرب عن رغبته في تسيير خطوط طيران مباشرة بين مطار نيش، بموقعه المتوسط من ثلاث عواصم بلقانية كبيرة، مع كل من شرم الشيخ والغردقة لتيسير تدفق السياح إلى مصر. كما أعرب عمدة مدينة "بيروت" عن اهتمامه بتعزيز الشراكة بين المنطقة اللوجستية والحرة في مدينته، باعتبارها حائزة على عدة جوائز تميز أوروبية، وبين المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. هذا، وأشار عمدة مدينة "أندجلوفاتس" إلى اهتمامه بتعزيز الشراكات بين شركات انتاج الرخام ومواد البناء في مدينته مع نظرائهم في مصر. 

ووجه سفير مصر في بلجراد الدعوة إلى الشركات التي تمت مقابلتها للمشاركة في منتدى الاستثمار الأفريقي المقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة في نهاية نوفمبر الجاري، حيث أكدت عدة شركات في مجال الصناعات الغذائية مشاركتها، معبرة عن اهتمامها باستيراد عدد من المواد الغذائية من مصر، وإقامة شراكات مع نظيراتها المصرية للاستفادة من منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية.
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