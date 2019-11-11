مصر تستعرض ملفها الحقوقي بالأمم المتحدة .. منظمات حقوقية: مصر حققت إنجازات كبيرة في ملف حقوق الإنسان ونفذت الكثير من توصيات المجلس الدولي

- قبيل مراجعة ملف مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان

- حافظ أبو سعدة: نفذنا 70% من توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان

- نصري: مصر حققت إنجازات كبيرة في ملف حقوق الإنسان

- ملتقى الحوار يعرض نجاحات تمكين المرأة المصرية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان



وسط استعدادات مكثفة من جانب مصر لاجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان امام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمقررة يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 نوفمبر، توجه وفد رفيع المستوى يضم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إلى جنيف لحضور جلسة المراجعة.



وتستعرض مصر إنجازاتها في الملف وماحققته من توصيات قدمها المجلس الدولي خلال المراجعة الماضية، ونرصد في التقرير التالي استعدادات عدد من المنظمات الحقوقية المصرية التي ستشارك في اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر.



وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر استجابت لعدد كبير من التوصيات، التى تلقتها خلال الاجتماعات السابقة للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، موضحا أن مصر تلقت 300 توصية من 121 دولة، ونفذت ما يتخطى نسبة الـ70 ٪ منها.



وأضاف حافظ أبو سعدة أن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية من أبرز الإنجازات فيما يتعلق بالاستجابة للتوصيات، وكذلك ملف تمكين المرأة ومواجهة العنف الذى يستهدفها، فإصدار عدد من التشريعات فى هذا الإطار كان من ضمن التوصيات التى تم تنفيذها، وكذلك التعديلات الدستورية التى خصصت نسبة كبيرة لحواء فى المجالس النيابية".



من جانبه قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى والأوروبى لحقوق الإنسان، إن مصر حققت إنجازات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، من بينها تعديل قانون منظمات المجتمع المدنى، وتمكين المرأة سياسيًا، وعلى مستوى العمل العام، إضافة إلى تقديم قانون يضمن حقوق ذوى الإعاقة، وجهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن جميع تلك القضايا كانت ضمن توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان الموجهة لمصر.



وتوقع "نصري" أن تتركز غالبية المداخلات والتقارير خلال المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل، حول إجراءات حبس النشطاء السياسيين، وطرح أرقام عن الاختفاء القسرى، وتناول عدد من القضايا المتعلقة بالحريات والتظاهر، وغيرها من القضايا التى تركز عليها المنظمات الخارجية التى تسعى لإحراج مصر دوليًا لأغراض خبيثة، مضيفا: "نحن جاهزون تمامًا للرد عليها".



وأشار إلى أنه من المنتظر مشاركة رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على رأس وفد من المجلس فى الاستعراض الدورى، منتقدًا سوء أداء المجلس على مدار الفترة الماضية، وحضوره الضعيف ضمن فعاليات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، رغم أنه مكلف بتجهيز تقارير وافية تتضمن الردود والتوضيحات على جميع القضايا، والرد على التقارير المشبوهة التى تهدف للنيل من مصر.



وبَين أن الاستعراض الدورى الشامل هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان، تنطوى على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وتهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع فى كل من الدول الأعضاء البالغ عددها ١٩٣ دولة.



ويتالف الاستعراض الدورى الشامل من ٣ مراحل رئيسية، وهى استعراض حالة حقوق الإنسان فى الدول قيد الاستعراض، وتنفيذ الدول للتوصيات الواردة والتعهدات الطوعية خلال جلستين من الاستعراض (٥ سنوات)، وتقديم تقرير فى الاستعراض المقبل عن تنفيذ تلك التوصيات والتعهدات بشأن حالة حقوق الإنسان.



وكشف "نصري" عن مشاركة المنتدى العربى الأوروبى في فعاليات المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر، من خلال الجلسات التى ستعقد لعرض التقارير، موضحًا أنه «يجوز لأصحاب المصلحة ذات الصلة، مثل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة، أن تحضر الاستعراض، ولكن دون أخذ الكلمة.



بدوره أكد سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن وفد الملتقى ‏سيقدم خلال اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة في جنيف المقرر عقدها الأربعاء المقبل، تقريرًا يتضمن ماتم انجازه بشأن توصيات تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى ‏مصر.



وكشف سعيد عن قبول مصر 224 توصية خلال الجلسة الأولى للاستعراض الدورى ‏الشامل لملفها الحقوقى أمام المجلس التابع للأمم المتحدة، فى نوفمبر ٢٠١٥، بجانب الموافقة الجزئية على ٢٣ أخرى ‏ورفض ٥٣ توصية من إجمالى ٣٠٠ توصية وُجهت لها من ١٢١ دولة، ‏لتحسين حالة حقوق الإنسان.



وقال إن أعضاء الوفد سيقدمون رؤية واقعية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، خاصة ما يتعلق بتمكين المرأة ومكافحة الإرهاب، مضيفًا: "يمكن ‏للمنظمات غير الحكومية أن تقدم معلومات تفيد فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان خلال الاستعراض الشامل.