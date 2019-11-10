جامعات بلا ناخبين وانتخابات بلا دعاية .. التعيين مصير اتحاد طلاب الجامعات المصرية

أسفرت الجولة الأولى من إنتخابات الإتحادات الطلابية بالجامعات المصرية عن إجراء جولة الإعادة بمختلف الكليات باغلب الجامعات مثل عين شمس و القاهرة و حلوان للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى .



وشهدت جامعة القاهرة اقبال ضعيف من الطلاب في 12 كلية، حيث تم اكتمال النصاب المحدد في كلية الطب البيطري فقط.



وتجرى جولة الإعادة في 11 كلية وهم كليات دار العلوم، والتخطيط العمراني، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والآداب، والحقوق، والهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي.



وكانت النتيجة بجامعة عين شمس الإعادة فى جميع فرق كلية البنات كما أسفرت عن إعلان أعضاء مجالس الاتحاد بجميع فرق كلية التربية و جميع فرق كلية الألسن و كذلك كلية الآداب و التربية النوعية و الزراعة والتجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات والتمريض وطب الأسنان والعلوم والصيدلة والهندسة .



أما عن أعضاء لجان مجلس إتحاد كلية الطب سيتم التعيين ببعض اللجان التي لم يتقدم أحد للترشح بها.



كما اعلنت جامعة حلوان عن اجراء الإعادة فى 96 لجنة انتخابية في 15 كلية هي ( الآداب، التجارة وإدارة الأعمال، الخدمة الاجتماعية، التمريض، الطب، هندسة حلوان، التعليم الصناعى، تربية رياضية بنين، تربية رياضية بنات، السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، التربية الفنية، الفنون الجميلة، هندسة المطرية، الفنون التطبيقية) .



وهناك توقعات أن يتم اختيار الاتحاد عن طريق التعيين لعدم اكتمال النصاب.



وتنص اللائحة الطلابية لصحة الانتخابات حضور النصاب القانوني من الطلاب المنتخبين وهو أكثر من نصف الطلاب الذين لهم حق الانتخاب لاكمال النصاب الانتخابى، ولكن هذا ما لم يتحقق حتى الآن.



فإذا كان عدد الطلاب في الفرقة الأولى بكلية التجارة 3000 طالب ولهم حق الانتخاب، فيجب حضور 1501 طالبا كشرط لصحة الانتخابات»



وإذا لم يكتمل العدد، يتم تأجيل الانتخابات لليوم التالي، بشرط حضور 20% أو 1000 طالب، أيهما أقل.



«على المثال السابق، يشترط حضور 20% أي 600 طالب».



وهذا ما تنص المادة 329 في اللائحة عليه : «يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور الأغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حدة.



وفى حالة عدم حدوث هذا يكن الاتحاد عن طريق التعيين ، أى أن إدارة الكليات مسئولة عن اختيار عضوين بكل لجنة من الـ7 لجان بالاتحاد من الطلاب المرشحين.