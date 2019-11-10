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محافظات

بالأسماء .. تفاصيل حركة التنقلات بين الوحدات المحلية بالبحيرة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:18 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أصدر اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة قرار رقم 1529 لسنة 2019 تضمن إجراء حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة أبو حمص بالإضافة إلى إستحداث قريتين جديدتين وهما قريتى قافلة والنخلة بهدف توفير الخدمات المميزة للمواطنين والتيسير على أبناء ومواطنى تلك القرى،

وشمل القرار تعيين إبراهيم حسن علام – رئيسًا لقرية بطورس - مركز أبو حمص ،هاني سعيد إسماعيل - رئيسًا لقرية جواد حسني - مركز أبو حمص ،شعبان عيد طعيمة - رئيسًا لقرية بلقطر - مركز أبو حمص .

وتضمن أيضا القرار تعيين محمود عبد الوهاب قنديل - رئيسًا لقرية كوم القناطر - مركز أبو حمص ،علي عبد الرازق المشد - رئيسًا لقرية النخلة ( مستحدثة ) - مركز أبو حمص ، حامد محمد حامد - رئيسًا لقرية قافلة ( مستحدثة ) - مركز أبو حمص .

اكد اللواء آمنة على أن الحركة جاءت للصالح العام وتحسين مستوى الخدمة وفى إطار تنشيط الأداء داخل الوحدات المحلية والقروية وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج الإستثمارية الجارى تنفيذها بكل مركز ومدينة وقرية .
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