4 تطبيقات مذهلة تجعلك تعيش بصحة أفضل

إذا كنت من الأشخاص الذين يهتمون كثيرًا بالرياضة، أو تريد إنقاص وزنك أو اتباع نمط أكل صحي وحميات غذائية بعينها، فهناك العديد من التطبيقات المذهلة على الموبايل التي لها أهمية كبيرة لتحفيزك على ممارسة الرياضة فهي تجعلها أكثر متعة من ذي قبل؛ وذلك وفقا لما ذكره موقع " engadget ".



تطبيق Nike Run Club

هو تطبيق مميز لمن يرغب في ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي أو الجري، فهو يخبرك بعدد الكيلو جرامات التي قمت بمشيها اليوم.



ويمنحك تطبيق Nike Run Club إحصائية كاملة عن المسافة التي قطعتها وعدد السعرات التي قمت بحرقها، وأكثر ما يميزه هو أنه يعمل على Apple Watch بكفاءة عالية.



كما يتيح التطبيق أيضا إمكانية شراء منتجات شركة Nike الرياضية من داخله.



تطبيق Strava

يعتبر التطبيق بمثابة مدربك الخاص فهو يمكنك من تطوير قدراتك الرياضية في العديد من الألعاب كركوب الدراجات أو الجري أو السباحة.



وبالإضافة إلى تسجيل التدريبات الخاصة بك، يمكنك المشاركة والتنافس مع الأصدقاء داخل التطبيق، وكذلك المشاركة في التحديات العالمية.



تطبيق MyFitnessPal

وهو تطبيق مجاني يحتوي على قاعدة بيانات هائلة من المواد الغذائية ويقوم بحساب عدد السعرات التي تستهلكها يوميًا، ويعتبر من أفضل التطبيقات المساعدة في اتباع نظام غذائي محدود السعرات الحرارية لتقليل الوزن.



وينصح باستخدامه للرياضيين والراغبين في تقليل نسبة الدهون و إبراز العضلات، كما يوفر التطبيق خدمة تقديم وصفات من مواقع عالمية للأكل الصحي.



تطبيق Lifesum

هو تطبيق لإنقاص الوزن و التغذية الصحية واتباع الحميات الغذائية لمساعدتك على العيش بحياة أكثر صحة والتحكم في الغذاء الذي تتناوله.



والهدف الرئيسي من برنامج فقدان الوزن Lifesum والتغذية الصحية على المدى الطويل هو مساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل حول التغذية وتحسين العادات الغدائية الخاصة بك.