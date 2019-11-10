AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

4 تطبيقات مذهلة تجعلك تعيش بصحة أفضل

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:59 م
4 تطبيقات مذهلة تجعلك
4 تطبيقات مذهلة تجعلك تعيش بصحة أفضل
Advertisements
قسم التكنولوجيا
إذا كنت من الأشخاص الذين يهتمون كثيرًا بالرياضة، أو تريد إنقاص وزنك أو اتباع نمط أكل صحي وحميات غذائية بعينها، فهناك العديد من التطبيقات المذهلة على الموبايل التي لها أهمية كبيرة لتحفيزك على ممارسة الرياضة فهي تجعلها أكثر متعة من ذي قبل؛ وذلك وفقا لما ذكره موقع " engadget ".

تطبيق Nike Run Club
هو تطبيق مميز لمن يرغب في ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي أو الجري، فهو يخبرك بعدد الكيلو جرامات التي قمت بمشيها اليوم.

ويمنحك تطبيق Nike Run Club إحصائية كاملة عن المسافة التي قطعتها وعدد السعرات التي قمت بحرقها، وأكثر ما يميزه هو أنه يعمل على Apple Watch بكفاءة عالية.

كما يتيح التطبيق أيضا إمكانية شراء منتجات شركة Nike الرياضية من داخله.

تطبيق Strava
يعتبر التطبيق بمثابة مدربك الخاص فهو يمكنك من تطوير قدراتك الرياضية في العديد من الألعاب كركوب الدراجات أو الجري أو السباحة.

وبالإضافة إلى تسجيل التدريبات الخاصة بك، يمكنك المشاركة والتنافس مع الأصدقاء داخل التطبيق، وكذلك المشاركة في التحديات العالمية.

تطبيق MyFitnessPal
وهو تطبيق مجاني يحتوي على قاعدة بيانات هائلة من المواد الغذائية ويقوم بحساب عدد السعرات التي تستهلكها يوميًا، ويعتبر من أفضل التطبيقات المساعدة في اتباع نظام غذائي محدود السعرات الحرارية لتقليل الوزن.

وينصح باستخدامه للرياضيين والراغبين في تقليل نسبة الدهون و إبراز العضلات، كما يوفر التطبيق خدمة تقديم وصفات من مواقع عالمية للأكل الصحي.

تطبيق Lifesum
هو تطبيق لإنقاص الوزن و التغذية الصحية واتباع الحميات الغذائية لمساعدتك على العيش بحياة أكثر صحة والتحكم في الغذاء الذي تتناوله.

والهدف الرئيسي من برنامج فقدان الوزن Lifesum والتغذية الصحية على المدى الطويل هو مساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل حول التغذية وتحسين العادات الغدائية الخاصة بك.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل تطبيقات آيفون المدفوعة حملها مجانًا اليوم.. اعرف الطريقة

أفضل 5 تطبيقات وألعاب على Google Play لهذا الأسبوع

ترشيحاتنا

مصطفى يونس عن الكوسة في اختيار الناشئين: بتكلم في المطلق مش عن الأهلي

مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة بعد أزمة مباراة الأهلي

الأرصاد الجوية : هذه المدن المصرية تشهد عدم استقرار مناخي.. فيديو

بسبب خلاف على الفاتورة | عامل بمطعم وجبات سريعة يحطم جسد سيدة مسنة.. فيديو

هيثم أحمد زكي .. أكلة شعبية شهيرة آخر ما طلبه قبل وفاته

كيف يمر الوقت على الموتى.. الشيخ الشعراوي يثبت بالأدلة عذاب القبر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول دراجة نارية في تاريخها.. أستون مارتن تكشف عن AMB 001 .. صور

سامي مغاوري وإيهاب فهمي في عزاء المخرج أحمد خضر.. صور

أشرف زكى ونبيل الحلفاوى وأحمد السعدنى فى عزاء المخرج أحمد خضر.. صور