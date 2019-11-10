شاهد.. توقعات الجماهير لمباراة ليفربول و مانشيستر سيتى

يلتقى اليوم فريقا ليفربول ومانشيستر سيتى فى السادسة والنصف بملعب "أنفيلد" فى قمة مباريات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط.



رصدت عدسة " صدى البلد " توقعات الجماهير لمباراة اليوم و هل صلاح سيسجل اهدافا ام لا ورأيهم فى اداء صلاح الاخير.



قال خالد حسن، انه يتوقع فوز ليفربول 3- 0 و سيسجل صلاح هدفين من ضمن الاهداف وأن اداء صلاح الاخير كان جيدا جدا يؤهله للفوز اليوم و يرى ان تفوق ليفربول سيؤهله للمساعده فى حسم الدورى.



وأكد محمد غالى احد المشجعين، انه يتوقع فوز ليفربول 2-1 على مانشيستر سيتى وأن صلاح سيسجل الهدفين وأن اداء صلاح الاخير كان على غير مستواه و لكنه قادر على العوده و اثبات نفسه من جديد فى مباراه اليوم.



وأوضح فهمى كارم، احد المواطنين، انه يتوقع تعادل الفريقين حيث انهما من الفرق التى لا يستهان بها فى الدورى الانجليزى و ان اداء صلاح فى تحسن كبير الفترة الاخيرة و لكن مانشيستر لديه ايضا افضل اللاعبين.



وأضاف كامل احمد احد المواطنين، قائلا: انه يتوقع فوز ليفربول 1-0 على مانشيستر سيتى و سيحقق الهدف مانى حيث انه فى تحسن كبير لان اداء صلاح فى الفترة الاخيرة لم يكن جيدا و كان على غير مستواه الذى اعتدنا عليه.



وتابع خيرى سيد احد المواطنين، انه يتوقع فوز ليفربول 2-0 على مانشيستر و ان صلاح قادر على الفوز بالهدفين لوحده.