AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. توقعات الجماهير لمباراة ليفربول و مانشيستر سيتى

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:14 م
صدى البلد
Advertisements
رنا أشرف - عدسة : ابانوب نبيل
يلتقى اليوم فريقا ليفربول ومانشيستر سيتى فى السادسة والنصف بملعب "أنفيلد" فى قمة مباريات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط.

رصدت عدسة " صدى البلد " توقعات الجماهير لمباراة اليوم و هل صلاح سيسجل اهدافا ام لا ورأيهم فى اداء صلاح الاخير.

قال خالد حسن، انه يتوقع فوز ليفربول 3- 0 و سيسجل صلاح هدفين من ضمن الاهداف وأن اداء صلاح الاخير كان جيدا جدا يؤهله للفوز اليوم و يرى ان تفوق ليفربول سيؤهله للمساعده فى حسم الدورى.

وأكد محمد غالى احد المشجعين، انه يتوقع فوز ليفربول 2-1 على مانشيستر سيتى وأن صلاح سيسجل الهدفين وأن اداء صلاح الاخير كان على غير مستواه و لكنه قادر على العوده و اثبات نفسه من جديد فى مباراه اليوم.

وأوضح فهمى كارم، احد المواطنين، انه يتوقع تعادل الفريقين حيث انهما من الفرق التى لا يستهان بها فى الدورى الانجليزى و ان اداء صلاح فى تحسن كبير الفترة الاخيرة و لكن مانشيستر لديه ايضا افضل اللاعبين.

وأضاف كامل احمد احد المواطنين، قائلا: انه يتوقع فوز ليفربول 1-0 على مانشيستر سيتى و سيحقق الهدف مانى حيث انه فى تحسن كبير لان اداء صلاح فى الفترة الاخيرة لم يكن جيدا و كان على غير مستواه الذى اعتدنا عليه.

وتابع خيرى سيد احد المواطنين، انه يتوقع فوز ليفربول 2-0 على مانشيستر و ان صلاح قادر على الفوز بالهدفين لوحده.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التوازن كل شىء .. محمد صلاح يكشف عن استعداداته لمواجهة مانشستر سيتي

أنا سعيد.. محمد صلاح يعلنها: لا أهتم بتوقعات الجماهير بأدائي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

المصري يكسب.. ماذا قدم محمد صلاح ورياض محرز في الدوري الإنجليزي؟

بث مباشر.. مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قبل موقعة الليلة.. شاهد جيمع أهداف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي

ترشيحاتنا

فيديوجراف| أطعمة تهدد صحة الكبد .. أبرزها اللحوم الحمراء

هيثم أحمد زكي .. أكلة شعبية شهيرة آخر ما طلبه قبل وفاته

بعد أقل من شهر على زواجه.. جاستين بيبر يبكي في حضن حارسه الخاص بسبب سيلينا جوميز

اخبار الحوادث| مصرع عريس بالأقصر أثناء توزيع دعوات الفرح.. وضبط المتهمين بسرقة فيلا والدة فنانة شهيرة

تتحدى وزنها.. موديل تبتكر مشروعا لتقليد المشاهير بجسم كيرفي

بعد الإبداع أمام ليفربول.. تريزيجيه يقود أستون فيلا أمام وولفرهامبتون

AdvertisementS

الدوري الإنجليزي.. 9 نجوم يغيبون عن قمة ليفربول ومانشستر سيتي

خناقة وإصابات والأمن يتدخل| أحداث مؤسفة بمباراة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. شاهد

نادي إنبي يكشف موقفه من بيع أسامة جلال لـ النادي الأهلي

مصطفى يونس عن الكوسة في اختيار الناشئين: بتكلم في المطلق مش عن الأهلي

مدرب غانا: مواجهة منتخب مصر لن تكون سهلة.. وهذا أخطر لاعب بـ الفراعنة

الدوري الإنجليزي| إيدرسون مفاجأة جوارديولا لليفربول

مبارة ليفربول ومانشستر سيتي.. هاشتاج #محمد_صلاح نمبر وان على تويتر| شاهد

تقنية الـ VAR تثير ضجة كبيرة فى السعودية بعد نهائى آسيا بين الهلال وأوراوا

وكيل معروف يوسف يكشف حقيقة اقتراب عودة اللاعب لـ الزمالك

نادي الزمالك يتسبب في إلغاء المباراة الودية بين طنطا ووادى دجلة

الحمد لله حمدا كثيرا.. أول تعليق لـ هنا جودة عقب تتويجها ببرونزية تنس الطاولة

أخبار الرياضة.. رسالة شوقي غريب للجماهير.. حقيقة عودة معروف يوسف لـ الزمالك.. غياب 9 نجوم عن قمة ليفربول والسيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة

تتحدى وزنها.. موديل تبتكر مشروعا لتقليد المشاهير بجسم كيرفي

بـ سلسلة ظهر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفستان ابنتها الصغيرة