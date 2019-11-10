مسرح عرائس وفنون تشكيلية بثقافة بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث قدمت مكتبة النادي الرياضي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى عرضا لمسرح العرائس عن الأمانة كأجمل الصفات التي يجب أن يتصف بها الإنسان، حيث لُقِب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين.



كما عقد قصر ثقافة بني سويف اللقاء الخاص بنادي أدب الطفل للشاعرة دعاء عبد المنعم بحضور مجموعة من رواد القصر والمواهب الصغيرة.



ونفذ قصر ثقافة ببا ورشة فنية حول إعادة تدوير وتشكيل خامات البيئة باستخدام زجاجات بلاستيك وفرش وألوان مائية وورق فوم ملون وشمع لاصق وقاموا بعمل مقلمة وعلبة هدايا.