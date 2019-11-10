هنتعشى إيه النهاردة؟ شكشوكة.. وبطاطس فى الفرن وعصير ليمون فريش

تحتار الأمهات يوميًا فيما تستطيع تقديمة للأطفال فى وجبة العشاء ليحصلوا منه على الفيتامينات المفيدة لهم، ويفضلون تناولة لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل الشكشوكة والبطاطس المفيدة فى الفرن وهى:
مكونات الشكشوكة
- 3 بيضات.
- رشّة من الملح.
- رشّة من الفلفل.
- جبنة موزاريلا.
- بصل أخضر.
- 3 حبات من الطماطم.
- زيت زيتون
طريقة تحضير الشكشوكة:
- قطّعى البصل الأخضر والطماطم .
- ضعى زيت الزيتون في المقلاة على نارٍ متوسطة.
- ضعى البصل الأخضر في المقلاة لمدّة 3 دقائق حتى يذبل.
- ضيفى الطماطم المقطّعة ونحرّك، ثمّ ضيفى رشّة من الملح ونتركها على النار تغلي لعدّة دقائق.
- ضيفى البيض دون أن نخفقه أو نحرّكه في المقلاة، ثمّ ضيفى قطع الجبن مع رشّة من الملح والفلفل.
نتركها تغلي لعدة دقائق، ثم نُقدّمها.
البطاطس فى الفرن
المكونات:
- 2 من البطاطاس مقطّعتان إلى شرائح بالطول.
- 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح .
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجروش.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
طريقة التتحضير:
- ضعى جميع المكوّنات في وعاء.
- أخلطى المكوّنات مع بعضها البعض.
- ضعى المكوّنات في صينية الفرن.
- سخّنى الفرن من الأعلى والأسفل.
- ندخل الصينية إلى الفرن حتى تحمرّ المكوّنات.
مكونات الشكشوكة
- 3 بيضات.
- رشّة من الملح.
- رشّة من الفلفل.
- جبنة موزاريلا.
- بصل أخضر.
- 3 حبات من الطماطم.
- زيت زيتون
طريقة تحضير الشكشوكة:
- قطّعى البصل الأخضر والطماطم .
- ضعى زيت الزيتون في المقلاة على نارٍ متوسطة.
- ضعى البصل الأخضر في المقلاة لمدّة 3 دقائق حتى يذبل.
- ضيفى الطماطم المقطّعة ونحرّك، ثمّ ضيفى رشّة من الملح ونتركها على النار تغلي لعدّة دقائق.
- ضيفى البيض دون أن نخفقه أو نحرّكه في المقلاة، ثمّ ضيفى قطع الجبن مع رشّة من الملح والفلفل.
نتركها تغلي لعدة دقائق، ثم نُقدّمها.
البطاطس فى الفرن
المكونات:
- 2 من البطاطاس مقطّعتان إلى شرائح بالطول.
- 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح .
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجروش.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
طريقة التتحضير:
- ضعى جميع المكوّنات في وعاء.
- أخلطى المكوّنات مع بعضها البعض.
- ضعى المكوّنات في صينية الفرن.
- سخّنى الفرن من الأعلى والأسفل.
- ندخل الصينية إلى الفرن حتى تحمرّ المكوّنات.