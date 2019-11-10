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توك شو

روبوتات على شكل فهود تلعب كرة القدم بمهارة فائفة.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:13 م
الروبوتات
الروبوتات
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قسم التوك شو
عرضت قناة "روسيا اليوم" فيديو لمجموعة من الفهود الروبوتية تتبارى في تسديد كرة القدم .

وعرض معهد ماساتشوستس للتنكنولوجيا في مختبره فريقا من الروبوتات على شكل فهود، يقوم أصحاب الروبوتات بالتحكم فيها لتنفيذ تسديدات ماهرة مع الركض وتأدية الدوبل كيك بمهارة.

وقال أصحاب الروبوتات انها تلعب كرة القدم بمهارة ويمكنها الاصطفاف والقيام بحركات موحدة كفريق.
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