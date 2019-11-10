مبارة ليفربول ومانشستر سيتي.. هاشتاج #محمد_صلاح نمبر وان على تويتر| شاهد

دشن عدد من رواد التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج #محمد_ صلاح قبل المباراة التي تجمع فريقي ليفربول ومانشستر سيتي فى الدوري الانجليزي مساء اليوم على ملعب الريدز.



واحتل الهاشتاج رقم 1 فى قائمة الاكثر تدولا وجاءت ابرز التغريدات كـ التالي:



‏صلاح اليوم لا يبحث عن تحقيق ارقام اليوم يلعب بروح عاليه وعالميه لصالح الفريق ‎@MoSalah

‎#محمد_صلاح ‎#ليفربول



‏افضل الاعب عربي في الدوري الانجليزي.



‎#محمد_صلاح



‏الفرعون المصري جاهز للأحتفال 💪

متوقع نشوف ماتش محصلش من 10 سنين 🔥🔥

‎#محمد_صلاح



‏‎#محمد_صلاح

كل الكلام اتقال فيك يا صلاح مش لاقي حاجه اقولها لك ربنا يوفقك يا ابو مكه❤❤❤❤



‏اللهم بفضل هذا اليوم العظيم وفق محمد صلاح ‎#محمد_صلاح





‏‎#محمد_صلاح 👑🌟🔥💪

نمر وان ياصلاح👍👌





‏سيضع الأسد بصمته اليوم… .إن شاء الله ‎#محمد_صلاح





ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة، نحو التتويج باللقب الغائب منذ 30 عاما،، بينما يأمل مانشستر سيتي في تقليص فارق النقاط مع ليفربول، متصدر الترتيب.



وتلقي جماهير الريدز آمالا كبيرة على النجم المصري محمد صلاح في مباراة اليوم، والذي يمتلك سجلا رائعا أمام مانششستر سيتي.



وشارك محمد صلاح في 7 مباريات مع ليفربول أمام مانشستر سيتي، في مختلف المسابقات سجل خلالهما 3 أهداف وصنع هدفين.





