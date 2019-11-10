الرئيس الفلسطيني محمود عباس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري الشقيق، بمناسبة المولد النبوي الشريف.



وقال الرئيس عباس - في برقية بثتها وكالة الانباء الفلسطينية "وفا": يطيب لنا بمناسبة حلول ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نتقدم لفخامتكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة ، ولشعبكم الشقيق بأحر التهاني والتبريكات ، داعين الله أن تعود هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى بلدكم وشعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار ، وعلى شعوب أمتنا كافة بالخير واليمن والبركات، وعلى شعبنا بإنهاء الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".



كما بعث رئيس دولة فلسطين، ببرقية مماثلة الى كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.