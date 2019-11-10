AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:23 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
Advertisements
أ ش أ
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري الشقيق، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس عباس - في برقية بثتها وكالة الانباء الفلسطينية "وفا": يطيب لنا بمناسبة حلول ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نتقدم لفخامتكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة ، ولشعبكم الشقيق بأحر التهاني والتبريكات ، داعين الله أن تعود هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى بلدكم وشعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار ، وعلى شعوب أمتنا كافة بالخير واليمن والبركات، وعلى شعبنا بإنهاء الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

كما بعث رئيس دولة فلسطين، ببرقية مماثلة الى كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

كيف تكون رفيق النبي في الجنة؟ بـ 8 أمور واظب عليها

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

بسبب الراحل هيثم أحمد زكي.. خناقة بين شريف منير وأحد متابعيه

أول فرحة أبوه.. مصرع عريس قبل زفافه بالأقصر

بعد وفاة شهد.. 10 أعراض لـ الوسواس القهري

خناقة وإصابات والأمن يتدخل| أحداث مؤسفة بمباراة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة

تتحدى وزنها.. موديل تبتكر مشروعا لتقليد المشاهير بجسم كيرفي

بـ سلسلة ظهر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفستان ابنتها الصغيرة