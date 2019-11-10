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اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار للأسبوع الثالث

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:24 م
دولار
دولار
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محمد يحيي
استقر سعر صرف الدولار للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل في نهاية تعاملات اليوم، السبت، بالبنوك نحو 16.08 جنيه كأدنى قيمة له.

وصل سعر صرف الدولار ببنوك "الإسكندرية، مصر إيران للتنمية، العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي" نحو 16.08 جنيه لشراء و 16.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "الكويت الوطني، التنمية الصناعية، بلوم، المصرف المتحد، سايب، التعمير والاسكان، كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، التجار الدولي، الأهلي، مصر" نحو 16.09 جنيه لشراء و 16.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار ببنوك " المشرق، عودة، اتش اس بي سي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس" نحو 16.1 جنيه للشراء و 16.2 جنيه للبيع.

بينما وصل اعلي سعر للدولار بالبنك الأهلي الكويتي نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.


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