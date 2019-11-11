طلب إحاطة بشأن إعفاء الفلاحين من غرامات زراعة الأرز

قال السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن إعفاء الفلاحين من غرامات زراعة الأرز.



وأضاف "حجازي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه منذ أطلاق قرار تطبيق غرامات على زراعة الأرز والفلاح يعاني من ضغوط نفسية ومعنوية تهدد مسيرة حياته، بسبب سياسة "ياما الدفع ياما الحبس" وذلك يجعله يترك زراعة الأرض ويتجه إلى أي عمل أخرى.



وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصري فهو الذي يقوم بزراعة جميع الفواكة والخضروات والزراعات الأخرى من أجل المواطن والدولة، منوها بأن الفلاح التزم بنظام الدورة الزراعية التي قامت باعتمادها وزارة الزراعة والري ويجب أن نقوم بتحقيق حياة كريمة له.



واكد النائب أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لكي يتم توجية إلى رئيس الوزراء لمناقشة هذا الأمر، والوصول إلى حلول جذرية له مما يعود بالنفع على الفلاح المصري في النهاية.