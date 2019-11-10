AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس اليمني: اتفاق الرياض فرصة كبيرة لإنجاز سلام شامل في بلادنا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:49 م
الرئيس اليمني عبد
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
Advertisements
أ ش أ
أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، أن "اتفاق الرياض"، المبرم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، يشكل فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة في اليمن تقوم على سيادة الدولة وحضور مؤسساتها، وتفويت الفرصة على المتربصين باليمن سواء من القوى الخارجية أو من الجماعات الإرهابية.

وقال هادي - خلال لقائه سفراء دول مجموعة العشرين المعتمدة لدى اليمن - إن "مصدر تفاؤلنا هي ثقتنا بالأشقاء في المملكة العربية السعودية وجديتهم وحرصهم على تنفيذ هذا الاتفاق، وكذلك الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ونوه الرئيس اليمني - خلال اللقاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ - بجهود إخراج اتفاق الرياض الذي تم من خلاله تغليب مصلحة اليمن على ما عداها من خلال استيعاب الجميع على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث وتأطير الجميع في مؤسسات الدولة.

وتطرق إلى "اتفاق ستكهولم" الذي يستكمل عاما كاملا، دون تحقيق تقدم يذكر؛ ما يتطلب مراجعة صريحة من قبل الدول الراعية لمعرفة الأسباب والوقوف على ما يعرقل هذا الاتفاق.

من جانبهم، أشار سفراء دول مجموعة العشرين إلى أن توقيع الاتفاقية في الرياض خطوة تاريخية، وتمثل إنجازا يحتاجه اليمن في مثل هذه الظروف، مؤكدين دعم ومساندة بلدانهم لهذا الاتفاق.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

مفاجأة.. رامز جلال وهاني رمزي يعدان برنامج مقالب ساخنا

الأعلى للإعلام يرد على مطالبة الفنانين بعدم تواجد المصورين بـ الجنائز

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة

خناقة وإصابات والأمن يتدخل| أحداث مؤسفة بمباراة الأهلي والإسماعيلي مواليد 99.. شاهد

أخطاء في كتاب connect المقرر على اولى ابتدائي .. والتعليم تعمم خطابا رسميا لتصحيحها

التخطيط لـ اغتيال أردوغان.. تفاصيل وثيقة مخابراتية تركية حول تفجير قصره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أصفر كنارى.. منة فضالى تهنئ صديقها فى عيد ميلاده

بعد تطويل أنفها | فنانة شهيرة تحدث ضجة بـفستان أحمر ناري .. صور

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة