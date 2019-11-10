هيثم أحمد زكي .. أكلة شعبية شهيرة آخر ما طلبه قبل وفاته

كشف محمد وطنى مدير أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكى عن بعض التفاصيل قبل رحيله، مؤكدا أن هيثم كان حريصا على ممارسة الرياضة بشكل دائما.



وقال محمد وطنى فى تصريحات صحفية إن هيثم زكي قبل وفاته بساعات طلب تناول أكلة ملوخية، وذلك بعد أن انتهى من ممارسة الرياضة وتحديدا فى الجيم.



يذكر أنه أقيم أمس، السبت، عزاء الراحل هيثم أحمد زكي في مسجد الشرطة بحضور نجوم الفن والرياضة، بعدما وافته المنية فجر الخميس عن عمر ناهز 35 عاما إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.