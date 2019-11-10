بيارة صرف مفتوحة في طنطا تثير خوف المواطنين.. ويطالبون بصيانتها

شهدت منطقة الاستاد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم حالة من الرعب والفزع بين الأسر والعائلات بسبب شيوع بيارة صرف صحي مفتوحة أمام موقع النصب التذكاري للشهداء دون غطاء مما يعرض حياة المارة لخطر الموت .



وناشد الاهالي اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي باصدار تعليماتهم للمسئولين بسرعة تغطية البيارة حفاظا علي ارواح المواطنين .



كما أوضح الأهالي أن بيارة الصرف مكشوفة بمنطقة الدوران امام النصب التذكاري لما تمثله من خطورة علي المواطنين وتخوفا من سقوط اي شخص بداخلها وخاصة الأطفال.

