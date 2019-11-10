تشابه في الصفات.. لماذا تسمى الأعاصير المدمرة بأسماء النساء ؟

بدأت بـ نواب البرلمان وانتهت بـ السيدات... لـ تسمية الأعاصير بأسماء النساء قصة قديمة ترجع إلى عالم الأرصاد الأسترالي كليمنت راج الذي اقترح في عام 1852 – 1922 تسمية الأعاصير بأسماء نواب البرلمان المعترضين على تخصيص دعم مادي لهيئة الأرصاد الجوية.



عالم الأرصاد كليمنت نفسه تراجع عن فكرته التي أطلقها، لكنه لم يتراجع عن تسمية الأعاصير بـ أسماء الأشخاص، واختار أن يطلق على الأعاصير أسماء النساء .. ولكن لماذا ؟.



قال كليمنت إنه سيطلق على الأعاصير أسماء النساء لأن الأعاصير تشبه النساء إلى حد كبير في تصرفاتهن - حسب تعبيره - لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها ولا بحالاتها المزاجية وهي دوما متقلبة الطباع، فاختار أن يسمي الأعاصير بأسماء النساء اللاتي يكرههن.



اعتماد رسمي



هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية ربما اقتنعت بنظرة كليمنت للأعاصير، فاعتمدت في أواخر السبعينات بأسماء النساء وذلك بحسب الترتيب الأبجدي، والغريب أن العاملين في هيئة الأرصاد الجوية في تلك الفترة أطلقوا أسماء الأعاصير على أسماء زوجاتهم وصديقاتهم، وحتى الآن هناك ما يقرب من 90 إعصارا يحمل اسما نسائيا.



أسماء الرجال



في عام في عام 1953 أطلق اسم "أليس"، على أول اعصار انثوي، غير أن المنظمات النسائية في ذلك الوقت اعترضت على الأمر، وهو ما اضطر هيئة الأرصاد الأمريكية في عام 1979 لتعديل لائحة الأسماء لتشمل أسماء الذكور أيضا، وبعد اعتماد مصلحة الأرصاد الدولية لأسماء الذكور وأطلق اسم "بوب" للمرة الأولى على إعصار في المحيط الأطلسي.



إعصار حمادة



مزحة أطلقها المتحدث باسم الأرصاد الجوية خلال تكذيبه لأنباء عن اعصار مدمر يهدد السواحل الشمالية لمصر، عندما سئل عن اسم الإعصار الوهمي فقال مازحا هنسميه حمادة.



وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية بمصر، أكد الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن إحدى المنصات الإعلامية حاولت ترهيب الشعب وهيئة الأرصاد تصدت لذلك، وكنا على قدر المسئولية وأخبرنا المواطنين بجميع الحقائق، مؤكدًا أن ما حدث هو منخفض جوي، وهو معتاد أن يكون موجودًا في هذا الوقت من السنة ويسمى "منخفض قبرص".



وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، أنه لا يوجد إعصار بهذه المنطقة وأطلقنا اسم "حمادة" للسخرية من تلك الشائعة.



وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البيانات التي خرجت من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتحذير المواطنين من الخروج من المنازل؛ خوفا على الناس من أمطار رعدية والصواعق التي من الممكن أن تصيب المواطنين.