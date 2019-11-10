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فن

بعد رحيل هيثم أحمد زكي .. عمرو سعد ينشر فيديو لـ أحمد زكي ونجله

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:35 م
احمد زكى ونجله
احمد زكى ونجله
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قسم الفن
نشر الفنان عمرو سعد مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"، ظهر فيه الفنان الراحل احمد زكي مع نجله هيثم احمد زكي الذي رحل عن عالمنا منذ ايام قليلة.

وظهر الفنان أحمد زكي في الفيديو وهو يغني اغنية "ان مقدرتش تضحك ما تتدمعش ولا تبكيش" من فيلم هيستريا.

وأقيم أمس، السبت، عزاء الراحل هيثم أحمد زكي في مسجد الشرطة بحضور نجوم الفن والرياضة، بعدما وافته المنية فجر الخميس عن عمر ناهز 35 عاما إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو سعد كان فيلم "حملة فرعون" الذى شارك فى بطولته محمد لطفى وتايسون وروبى وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

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