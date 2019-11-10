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أخبار البلد

عضو مجلس الصحفيين عن تغطية الجنازات: لا يجوز منع الصحفى من أداء عمله والفنان شخصية عامة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:31 م
حماد الرمحى عضو مجلس
حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين
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عبد الوكيل أبو القاسم
علق الكاتب الصحفى، حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين على اعتراض بعض الفنانين على تواجد الصحفيين والمحررين أثناء تغطية الجنازات ومراسم العزاء الخاصة بهم، قائلا : إن الفنان شخصية عامة وكل ما يخص الشخصية العامة يخص الرأى العام، بما فيها وفاته باستثناء الإحوال الشخصية التى لا يجوز الخوض فيها طبقا للقانون .

وأضاف حماد الرمحي فى تصريح لـ "صدى البلد" أن الفنان بشكل خاص ملك للجمهور، وبالتالي فأن تغطية حدث وفاته أمر يهم قطاع كبير من المجتمع، وايضا المتابعين لهذا الفنان وبناء عليه لا يمكن ولا يجوز منع الصحفى من أداء عمله ، وتوصيل رسالته لجمهوره من القراء فضلا عن جمهور الفنان.

وشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى ان القاعدة المعروفة فى العمل الصحفى والاعلامى ، أن وظيفه الصحفى تكون أينما وجد المسئول او الشخصية العامة .

واختتم الرمحى تصريحه قائلا: "انه مالم يتعرض الصحفى للحياة الخاصة لاى شخصية فان كل شىء دون ذلك مباح طبقآ لنص القانون والدستور"
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